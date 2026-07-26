Reaktion eines Autofahrers auf ein Chamäleon bringt das Internet zum Lachen (Video)

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Reaktion eines Autofahrers auf ein Chamäleon bringt das Internet zum Lachen (Video)

Ein in Kahramanmaraş in der Türkei aufgenommenes amüsantes Ereignis hat sich in den sozialen Medien weit verbreitet. Ein Autofahrer, der ein Chamäleon in der Mitte der Straße bemerkte, beschloss, sein Auto anzuhalten und zu warten, bis es gemütlich die Straße überquert.

Das Chamäleon bewegte sich jedoch nicht so schnell wie erwartet. In seiner typischen Art schwankte es vor und zurück und begann sich nur sehr langsam fortzubewegen. Der Fahrer, der diese Situation beobachtete, konnte sein Lachen nicht zurückhalten und reagierte humorvoll darauf.

Dieses Video wurde in kurzer Zeit in den sozialen Medien populär und sammelte Tausende von Aufrufen. Nutzer diskutieren mit humorvollen Kommentaren über die Geduld des Fahrers und die „gemächliche“ Fortbewegung des Chamäleons.

КахраманмарашТуркия
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Charos
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