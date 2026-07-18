Санкт-Петербургда 4 болали она уйсиз қолди: дипломатлар аралашди

·34·Дунё
Санкт-Петербургда 4 болали она уйсиз қолди: дипломатлар аралашди

Санкт-Петербургда оилавий келишмовчилик ортидан оғир аҳволда қолган ўзбекистонлик аёл ва унинг тўрт нафар фарзандига ёрдам кўрсатилди. Яшаш жойидан маҳрум бўлган оила вақтинчалик бошпана билан таъминланиб, Ўзбекистонга қайтарилди.

Ҳодисага Ўзбекистоннинг Санкт-Петербург шаҳридаги бош консулхонаси ҳамда Миграция агентлиги вакиллари аралашган.

Аёл консулхонадан ёрдам сўради

М.Б. исмли фуқаро Ўзбекистоннинг Санкт-Петербургдаги бош консулхонасига мурожаат қилиб, ўзи ва тўрт нафар фарзанди яшаш жойисиз қолганини маълум қилган.

Унинг сўзларига кўра, оилавий жанжалдан кейин турмуш ўртоғи аёл ва болаларни яшаб турган жойидан чиқариб юборган. Натижада беш кишилик оила бегона шаҳарда бошпанасиз ва ёрдамга муҳтож ҳолатда қолган.

Оила вақтинчалик уй-жойга жойлаштирилди

Бош консулхона ходимлари вазиятга аниқлик киритиб, Миграция агентлигининг Санкт-Петербургдаги вакили билан ҳамкорликда амалий ёрдам кўрсатди.

Она ва унинг фарзандлари дастлаб хавфсиз вақтинчалик турар жой билан таъминланди. Шунингдек, уларни Ўзбекистонга қайтариш учун зарур ташкилий чоралар кўрилди.

Она ва болалар Тошкентга қайтарилди

Расмий маълумотга кўра, М.Б. ва унинг тўрт нафар фарзанди 15 июль куни «Санкт-Петербург — Тошкент» йўналишидаги авиарейс орқали Ватанга қайтарилган.

Оиланинг Ўзбекистонга келганидан кейин қаерга жойлаштирилгани ва уларга яна қандай ижтимоий ёрдам кўрсатилиши ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

Воқеа хорижда оғир вазиятга тушган фуқаролар учун дипломатик ваколатхоналарга ўз вақтида мурожаат қилиш қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирди«Ўт очиш вақти келди»: Қодиров НАТОга зарба беришга чақирдиБугун, 22:09АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"АҚШлик айбланувчи: "Имконим бўлса, кўпроқ мусулмонни ўлдирар эдим"Бугун, 22:04Эрон АҚШда хавотир уйғотган видеони эълон қилди : «Трампни қаерда ўлдириш мумкин?»Эрон АҚШда хавотир уйғотган видеони эълон қилди : «Трампни қаерда ўлдириш мумкин?»Бугун, 22:01Месси харидидан кейин бу қимматбаҳо турар-жой тез сотилмоқдаМесси харидидан кейин бу қимматбаҳо турар-жой тез сотилмоқдаБугун, 20:14Контакт линзаси сабаб аёл кўзидан айрилиш ёқасига келдиКонтакт линзаси сабаб аёл кўзидан айрилиш ёқасига келдиБугун, 19:50Бу сайёрада бир йил атиги 25 кун давом этадиБу сайёрада бир йил атиги 25 кун давом этадиБугун, 18:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?