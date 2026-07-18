Санкт-Петербургда 4 болали она уйсиз қолди: дипломатлар аралашди
Санкт-Петербургда оилавий келишмовчилик ортидан оғир аҳволда қолган ўзбекистонлик аёл ва унинг тўрт нафар фарзандига ёрдам кўрсатилди. Яшаш жойидан маҳрум бўлган оила вақтинчалик бошпана билан таъминланиб, Ўзбекистонга қайтарилди.
Ҳодисага Ўзбекистоннинг Санкт-Петербург шаҳридаги бош консулхонаси ҳамда Миграция агентлиги вакиллари аралашган.
Аёл консулхонадан ёрдам сўради
М.Б. исмли фуқаро Ўзбекистоннинг Санкт-Петербургдаги бош консулхонасига мурожаат қилиб, ўзи ва тўрт нафар фарзанди яшаш жойисиз қолганини маълум қилган.
Унинг сўзларига кўра, оилавий жанжалдан кейин турмуш ўртоғи аёл ва болаларни яшаб турган жойидан чиқариб юборган. Натижада беш кишилик оила бегона шаҳарда бошпанасиз ва ёрдамга муҳтож ҳолатда қолган.
Оила вақтинчалик уй-жойга жойлаштирилди
Бош консулхона ходимлари вазиятга аниқлик киритиб, Миграция агентлигининг Санкт-Петербургдаги вакили билан ҳамкорликда амалий ёрдам кўрсатди.
Она ва унинг фарзандлари дастлаб хавфсиз вақтинчалик турар жой билан таъминланди. Шунингдек, уларни Ўзбекистонга қайтариш учун зарур ташкилий чоралар кўрилди.
Она ва болалар Тошкентга қайтарилди
Расмий маълумотга кўра, М.Б. ва унинг тўрт нафар фарзанди 15 июль куни «Санкт-Петербург — Тошкент» йўналишидаги авиарейс орқали Ватанга қайтарилган.
Оиланинг Ўзбекистонга келганидан кейин қаерга жойлаштирилгани ва уларга яна қандай ижтимоий ёрдам кўрсатилиши ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
Воқеа хорижда оғир вазиятга тушган фуқаролар учун дипломатик ваколатхоналарга ўз вақтида мурожаат қилиш қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.
…