«Manchester City» steht kurz vor dem Abschied seines talentierten Torhüters James Trafford. Zwischen dem Klub aus Manchester und Leeds United wurde eine grundsätzliche Einigung über den Transfer des jungen Keepers erzielt.

Zamin.uz präsentiert die neuesten Details zu diesem Großtransfer basierend auf Informationen von Fabrizio Romano, einem der zuverlässigsten Insider der Fußballwelt.

1. 47 Millionen Euro und ein langfristiger Vertrag

Berichten zufolge haben die beiden Vereine eine vollständige Vorvereinbarung bezüglich Traffords Transfer getroffen. Leeds nimmt viel Geld in die Hand, um sich die Dienste des talentierten Schlussmanns zu sichern.

Aus dem Bericht von Insider Fabrizio Romano: «Die Ablösesumme wird sich auf etwa 47 Millionen Euro belaufen. Darüber hinaus sind im Vertrag leistungsbezogene Boni vorgesehen. Dem Torhüter selbst wurde ein langfristiger Vertrag vorgelegt, alle offiziellen Dokumente werden noch bis Ende der Woche erwartet.»

Wichtige Kennzahlen zum Transfer von James Trafford

Indikator / Aspekt Details Spieler James Trafford (Torhüter) Ehemaliger Verein «Manchester City» Neuer Verein Leeds United Ablösesumme 47 Millionen Euro (+ Boni) Vertragsstatus Grundeinigung erzielt, langfristiger Vertrag Termin für die Unterschrift Bis Ende dieser Woche Haupt-Insider Fabrizio Romano

2. Karriere und Statistiken bei «Manchester City»

James Trafford versuchte, seine Einsatzchancen im Trikot von Manchester City zu nutzen. Er kam insgesamt in 17 Partien für die Citizens zum Einsatz.

Bemerkenswert ist, dass der junge Torwart in 8 dieser Spiele seinen Kasten sauber hielt und seine Klasse als Keeper auf Top-Niveau unter Beweis stellte. Nun bereitet er sich darauf vor, bei Leeds als Stammtorhüter neue Herausforderungen anzunehmen.

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