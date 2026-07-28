Überraschender Transfer bei Manchester City: James Trafford wechselt zu Leeds

·41·Sport
Überraschender Transfer bei Manchester City: James Trafford wechselt zu Leeds

«Manchester City» steht kurz vor dem Abschied seines talentierten Torhüters James Trafford. Zwischen dem Klub aus Manchester und Leeds United wurde eine grundsätzliche Einigung über den Transfer des jungen Keepers erzielt.

Zamin.uz präsentiert die neuesten Details zu diesem Großtransfer basierend auf Informationen von Fabrizio Romano, einem der zuverlässigsten Insider der Fußballwelt.

1. 47 Millionen Euro und ein langfristiger Vertrag

Berichten zufolge haben die beiden Vereine eine vollständige Vorvereinbarung bezüglich Traffords Transfer getroffen. Leeds nimmt viel Geld in die Hand, um sich die Dienste des talentierten Schlussmanns zu sichern.

Aus dem Bericht von Insider Fabrizio Romano:

«Die Ablösesumme wird sich auf etwa 47 Millionen Euro belaufen. Darüber hinaus sind im Vertrag leistungsbezogene Boni vorgesehen. Dem Torhüter selbst wurde ein langfristiger Vertrag vorgelegt, alle offiziellen Dokumente werden noch bis Ende der Woche erwartet.»

Wichtige Kennzahlen zum Transfer von James Trafford

Indikator / Aspekt

Details

Spieler

James Trafford (Torhüter)

Ehemaliger Verein

«Manchester City»

Neuer Verein

Leeds United

Ablösesumme

47 Millionen Euro (+ Boni)

Vertragsstatus

Grundeinigung erzielt, langfristiger Vertrag

Termin für die Unterschrift

Bis Ende dieser Woche

Haupt-Insider

Fabrizio Romano

2. Karriere und Statistiken bei «Manchester City»

James Trafford versuchte, seine Einsatzchancen im Trikot von Manchester City zu nutzen. Er kam insgesamt in 17 Partien für die Citizens zum Einsatz.

Bemerkenswert ist, dass der junge Torwart in 8 dieser Spiele seinen Kasten sauber hielt und seine Klasse als Keeper auf Top-Niveau unter Beweis stellte. Nun bereitet er sich darauf vor, bei Leeds als Stammtorhüter neue Herausforderungen anzunehmen.

Teilen Sie diese wichtige Transfernachricht mit Ihren Freunden und Premier-League-Fans!

Das Sommertransferfenster im englischen Fußball geht mit überraschenden und großen Deals weiter.

Leiten Sie diesen heißen Artikel sofort an Ihre Freunde, Kollegen und Premier-League-Fangruppen weiter!

Glauben Sie, dass James Trafford die Ablösesumme von 47 Millionen Euro rechtfertigen und ein Star bei Leeds werden kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Manchester CityJames TraffordLeeds UnitedFabrizio Romano
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Real Madrid überarbeitet seine OffensivabteilungReal Madrid überarbeitet seine OffensivabteilungHeute, 15:50Chelsea-Leihgabe Jesse Derry erzielt erstes Tor für SportingChelsea-Leihgabe Jesse Derry erzielt erstes Tor für SportingHeute, 15:38Englische Klubs steigen in den Kampf um Petar Sučić einEnglische Klubs steigen in den Kampf um Petar Sučić einHeute, 14:58Offiziell: Zinédine Zidane ist der neue Trainer der französischen Nationalmannschaft!Offiziell: Zinédine Zidane ist der neue Trainer der französischen Nationalmannschaft!Heute, 14:42Sommer-Transfermarkt: Europäische Giganten durchkreuzen die Pläne des FC BarcelonaSommer-Transfermarkt: Europäische Giganten durchkreuzen die Pläne des FC BarcelonaHeute, 14:38Neymar dementiert Berichte über Kabinenstreit bei SantosNeymar dementiert Berichte über Kabinenstreit bei SantosHeute, 14:38
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand