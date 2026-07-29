„Manchester Citys brasilianischer Flügelspieler Savio hat beschlossen, seine Karriere beim Londoner Klub Tottenham fortzusetzen. Der 22-jährige Spieler hat der Vereinsführung der „Citizens“ bereits seine endgültigen Transferpläne mitgeteilt. Dies berichtete der bekannte Insider und Journalist Ben Jacobs auf seinen Social-Media-Seiten.

Zamin.uz präsentiert die Details dieses unerwarteten Transfers, den aktuellen Stand der Verhandlungen zwischen den Vereinen und die Statistiken des Spielers.

1. Savio will City verlassen: Der zweite Versuch

Journalist Ben Jacobs betont, dass das brasilianische Talent eigentlich schon im vergangenen Sommer zu den Londonern wechseln wollte. Damals stimmten die Führung und das Trainerteam von „Manchester City“ diesem Deal jedoch nicht zu und behielten den Spieler im Team.

Dennoch hat Savio den Gedanken an einen Umzug nach London nicht aufgegeben und der Vereinsführung diesmal Bedingungen gestellt, um seinen Abschied zu verkünden.

2. Verhandlungen laufen: Ablösesumme und Statistik

Derzeit finden direkte Verhandlungen zwischen den Vereinen statt, eine Einigung über den Transfer wurde jedoch noch nicht erzielt.

Die Situation um den Transfer: Obwohl der Spieler bereit ist, sich von den Mancunians zu verabschieden, wartet „Manchester City“ auf eine finanziell und taktisch vorteilhafte Einigung. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dieser Deal noch vor Schließung des Transferfensters über die Bühne gehen könnte.

Wichtige Fakten zu Savio und dem potenziellen Transfer

Aspekt / Detail Einzelheiten Spieler Savio (Brasilien) Alter 22 Jahre Aktueller Verein „Manchester City“ Wunschverein „Tottenham“ (London) Aktueller Marktwert (Transfermarkt) 35 Mio. € Statistik der Vorsaison 36 Spiele / 4 Tore / 3 Vorlagen Hauptquelle Journalist Ben Jacobs

Solche aufsehenerregenden Transfers zwischen Top-Klubs der Premier League steigern die Spannung vor der neuen Saison.

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