Mark Zuckerberg: Künstliche Intelligenz muss für jeden offen sein

Meta-CEO Mark Zuckerberg hat einen umfassenden offenen Brief zur Zukunft von Künstliche Intelligenz-Technologien und deren Einfluss auf die Gesellschaft veröffentlicht. Diese Erklärung sorgt in der Tech-Welt für große Diskussionen, da sie einen neuartigen Ansatz für die wichtigsten Trends des modernen digitalen Marktes bietet. Laut Zuckerberg besteht die Hauptaufgabe der kommenden Jahre darin, zu verhindern, dass extrem leistungsstarke AI-Systeme in den Händen einer begrenzten Anzahl großer Organisationen oder staatlicher Strukturen konzentriert werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com betonte der Meta-CEO, dass AI nicht nur ein Werkzeug zur Automatisierung bestehender Prozesse sein sollte, sondern ein Instrument zur Schaffung neuen Wissens, neuer Technologien und Unternehmen. Er ist überzeugt, dass persönliche Superintelligenz den Menschen eng dabei helfen wird, Medikamente zu entwickeln, eigene Unternehmen zu gründen, neue Fähigkeiten schneller zu erlernen und tägliche Aufgaben effizienter zu lösen. Der Hauptbeitrag von AI zur gesellschaftlichen Entwicklung wird voraussichtlich darin bestehen, neue Erfindungen zu machen, anstatt menschliche Arbeit einfach zu ersetzen.

Gegenwind für zentralisierte Kontrolle

In seiner Ansprache kritisierte Zuckerberg die Idee einer zentralisierten Kontrolle über AI scharf. Seiner Meinung nach wird es, wenn nur ein enger Kreis von Gruppen über solche fortgeschrittenen Technologien verfügt, unweigerlich extrem negative Auswirkungen auf Wirtschaft, Wissenschaft und Politik haben. Stattdessen wird vorgeschlagen, ein Modell einzuführen, bei dem jeder Mensch seinen eigenen persönlichen AI-Assistenten hat.

Um diesen Umstand zu erklären, bringt der Autor ein interessantes bildhaftes oder rechtliches Beispiel. Stellen Sie sich vor, nur eine Person hätte einen superintelligenten Anwalt, würde diese einen unfairen Vorteil vor Gericht erlangen. Wenn jedoch jeder seinen eigenen persönlichen intellektuellen Assistenten hat, gleichen sich die Menschen und die Macht großer Institutionen auf natürliche Weise aus. Dies stärkt die rechtliche und soziale Gerechtigkeit weiter.

Arbeitsmarkt und neue Chancen

Der Meta-CEO ist fest davon überzeugt, dass die weite Verbreitung von Superintelligenz den Arbeitsmarkt nicht zerstören, sondern vielmehr die Tür zu völlig neuen Möglichkeiten öffnen wird. Seiner Prognose nach wird sich in Zukunft der Prozess der Gründung eines eigenen Unternehmens erheblich vereinfachen, die Wirtschaft unternehmerischer werden und die Zahl kleiner Unternehmen stark steigen.

Dem Ansatz des Unternehmens zufolge muss der Prozess der Entwicklung von AI auf den Prinzipien absoluter Freiheit, offener Forschung, Unternehmertum und gleichberechtigtem Zugang zu neuen Technologien basieren. Interessanterweise wurde der Link zu diesem offenen Brief von Mark Zuckerberg auch von dem bekannten Unternehmer Elon Musk auf seiner Seite geteilt, was erneut die Aufmerksamkeit der Tech-Community auf sich zog.