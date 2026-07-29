Zidane gibt Trainerstab der französischen Nationalmannschaft bekannt

Der neue Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft Zinedine Zidane äußerte sich ausführlich darüber, wer in seinen Stab aufgenommen wird und nach welchen Kriterien die Fachleute ausgewählt wurden. Der legendäre Trainer bestätigte, dass er auch beim Französischen Fußballverband mit seinem treuen Team zusammenarbeiten wird, das ihn bei seinen triumphalen Erfolgen bei Real Madrid begleitet hat.

Zamin.uz präsentiert Zidanes jüngste Äußerung, die Zusammensetzung des Trainerstabs und wichtige Vertragsdetails.

1. „Ich schätze Loyalität“: Das bewährte Team von Real Madrid wechselt zur Nationalmannschaft

Zidane betonte, dass sein Trainerstab komplett zusammengestellt ist und die offizielle Präsentation im September stattfinden wird. Den Kern des neuen Stabs bilden erfahrene Fachleute, die mit Real Madrid gemeinsam dreimal die UEFA Champions League gewonnen haben.

Es wird zudem erwartet, dass zwei bis drei weitere neue Fachleute zum Team stoßen werden.

Aus den Worten von Zinedine Zidane über den Trainerstab: „Wir werden alle im September vorstellen, aber mein Trainerstab steht bereits fest. Das ist im Grunde die Mannschaft, mit der ich bei Real Madrid gearbeitet habe, vielleicht ergänzt durch zwei oder drei weitere Spezialisten. Ich bin ein Mensch, der Loyalität schätzt, und die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, haben dies ebenfalls unter Beweis gestellt. Wir werden diesen Weg gemeinsam weitergehen.“

Wichtige Fakten zu Zinedine Zidane und der französischen Nationalmannschaft

Aspekt / Kriterium Details Cheftrainer Zinedine Zidane (54 Jahre) Vertragslaufzeit Bis zum Ende der Weltmeisterschaft 2030 Bekanntgabe Dienstag, 28. Juli Trainerstab Treues Team von Real Madrid + 2-3 neue Spezialisten Präsentation des Stabs Anfang September

2. Langfristiges Projekt bis zur WM 2030

Zur Erinnerung: Am Dienstag, den 28. Juli, gab der Französische Fußballverband (FFF) offiziell die Vertragsunterzeichnung mit dem 54-jährigen Fachmann bekannt. Diese Vereinbarung gilt bis zum Ende der FIFA Weltmeisterschaft 2030.

Zidane und sein „eiserner“, erfahrener Stab haben sich zum Hauptziel gesetzt, eine neue triumphale Ära im französischen Fußball einzuläuten und Titel bei großen internationalen Turnieren zu gewinnen.

Zinedine Zidanes Antritt bei der französischen Nationalmannschaft und die Zusammenstellung seines bewährten Teams wecken große Hoffnungen und starkes Interesse in der Fußballwelt.

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