Neue Eskalation im Nahen Osten: Iran feuert Ballistikraketen auf US-Stützpunkte

In der Nacht zum 29. Juli feuerte das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) mehrere ballistische Raketen aus iranischem Gebiet auf US-Streitkräfte im Nahen Osten ab. Das US-Militärkommando bezeichnete diesen Schritt als „Versuch eines Überraschungsangriffs“ und erklärte, dass sich alle Truppen in der Region in höchster Gefechtsbereitschaft befinden.

Zamin.uz bietet die Erklärung des CENTCOM, Informationen von Quellen sowie die neuesten Details über den militärisch-politischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

1. CENTCOM: Alle Raketen in der Luft zerstört

Offiziellen Angaben des US-Zentralkommandos (CENTCOM) zufolge wurden sämtliche von Teheran abgefeuerten ballistischen Raketen erfolgreich durch Luftabwehrsysteme in der Luft abgefangen.

Derzeit verbleiben die US-Truppen in der Region in höchster Gefechtsbereitschaft, und die Situation wird genau überwacht.

Aus der Erklärung des CENTCOM: „Die aus iranischem Gebiet abgefeuerten ballistischen Raketen wurden von unseren Flugabwehrsystemen in der Luft unschädlich gemacht. Die US-Streitkräfte in der Region bleiben in höchster Alarmbereitschaft und sind voll und ganz darauf vorbereitet, sofort auf jede Bedrohung zu reagieren.“

2. Angriff auf US-Stützpunkt in Jordanien und die „Pause“ von Trump

Berichten zufolge, die Axios-Journalist Barak Ravid unter Berufung auf eigene Quellen veröffentlichte, zielten die iranischen Raketenangriffe auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien ab.

Bemerkenswert ist, dass dies der erste offene Raketenangriff Teherans ist, seit US-Präsident Donald Trump beschlossen hatte, groß angelegte Militäroperationen gegen den Iran vorübergehend auszusetzen.

3. Chronik der Eskalation: Straße von Hormus und nächtliche Luftangriffe

Der militärische Konflikt zwischen Washington und Teheran hatte Mitte Juli seinen Höhepunkt erreicht:

12. bis 24. Juli: Die US-Luftwaffe flog serielle nächtliche Luftangriffe auf militärische Einrichtungen im Iran. Washington begründete dies damit, die Sicherheit von Handelstankern in der Straße von Hormus zu gewährleisten und die iranischen Kapazitäten einzuschränken.

Bruch der Vereinbarung: Den Angaben der USA zufolge setzte das IRGC die Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus fort und beschoss US-Stützpunkte in Nachbarländern, ungeachtet der Bedingungen des Rahmenfriedensabkommens zwischen Washington und Teheran.

Verluste und Warnung: Am 21. Juli hatte Donald Trump gewarnt, dass den Iran wegen des Todes amerikanischer Soldaten eine „vielfach härtere Antwort“ erwarte. Seit Beginn der neuen Eskalation hat das CENTCOM den Tod von drei US-Soldaten bestätigt.

4. Warum hatte Trump Angriffe auf den Iran verzögert?

Berichten der „New York Times“ zufolge sahen die Parteien nach dem 24. Juli tagelang von gegenseitigen Angriffen ab. Donald Trump hatte in einem geschlossenen Treffen mit hochrangigen Beratern beschlossen, die nächsten groß angelegten Angriffe auf den Iran aufzuschieben.

Der Zeitung zufolge waren dafür zwei Hauptfaktoren verantwortlich:

Rückgang der Reserven: Der schrumpfende Vorrat an Abfangraketen für Luftabwehrsysteme, einschließlich der Patriot-Komplexe. Wirtschaftliches Risiko: Die Gefahr, dass ein vollständiger militärischer Zusammenstoß der Parteien eine schwere Krise in der globalen Energieversorgung und Weltwirtschaft auslöst.

Die wichtigsten Fakten zum militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran

Aspekt / Maß Details Datum des Vorfalls Nacht zum 29. Juli Art des Angriffs Ballistische Raketen aus iranischem Gebiet Ziel US-Stützpunkt in Jordanien und US-Streitkräfte im Nahen Osten Ergebnis der Luftabwehr CENTCOM: Alle Raketen in der Luft abgeschossen Militärische Verluste der USA 3 Soldaten während der Eskalation getötet Gründe für die US-Pause G Gefahr von Patriot-Raketenknappheit und globale Energiekrise

Militärische Spannungen, Raketenangriffe und Fragen der Energiesicherheit im Nahen Osten wirken sich direkt auf die Weltwirtschaft und -politik aus.

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