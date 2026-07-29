Starlink offiziell im Irak gestartet: Tarife und Preise bekannt gegeben

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Starlink offiziell im Irak gestartet: Tarife und Preise bekannt gegeben

Das dem Unternehmer Elon Musk gehörende Unternehmen SpaceX hat sein Satelliteninternet-Netzwerk Starlink in der Republik Irak offiziell gestartet. Laut Angaben von Ixbt.com bietet dieser Schritt der Bevölkerung des Landes die Möglichkeit, sich unabhängig von der herkömmlichen Kabelinfrastruktur mit einem globalen Highspeed-Netzwerk zu verbinden, und spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Qualität der digitalen Kommunikation in der Region. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ein Screenshot der neuen Abdeckungszone des Netzwerks im Irak und der offiziellen Dienstseite wurde zuerst von dem bekannten Insider Sawyer Merritt veröffentlicht. Demnach wurde für irakische Nutzer bereits ein spezieller Residential-Tarif für den Heimgebrauch eingeführt, der Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbps ermöglichen kann.

Verbindungspreise und Gerätekosten

Für diejenigen, die den neuen Dienst nutzen möchten, beträgt die monatliche Abonnementgebühr 131.500 irakische Dinar, was etwa 100 US-Dollar entspricht. Zudem wurde das für den Netzwerkanschluss erforderliche Starlink V4-Hardware-Kit auf 525.000 irakische Dinar beziffert.

Die Umsetzung dieses Projekts wurde erst möglich, nachdem die irakischen Behörden SpaceX im Juni 2026 eine offizielle Lizenz für die Geschäftstätigkeit im Land erteilt hatten. Dies gewährleistet den legalen und stabilen Betrieb des Dienstes.

Globales Wachstum und Zukunftspläne

Starlink ist ein riesiges globales Satellitennetzwerk, das entwickelt wurde, um an jedem Ort der Erde Breitband-Internetverbindungen mit hoher Geschwindigkeit bereitzustellen. Mittlerweile befinden sich mehr als zehntausend Starlink-Satelliten erfolgreich im Erdorbit.

Die Zahl der Abonnenten, die diesen Dienst weltweit nutzen, hat bereits die Marke von 12 Millionen überschritten, und das System deckt 160 Länder der Welt ab. Das Unternehmen plant, seine Kapazitäten weiter auszubauen, darunter ist der Start der neuen V3-Satellitengeneration mit Starship für das Jahr 2026 vorgesehen.

StarlinkSpaceXIrakInternetTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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