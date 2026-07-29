Zidanes neue Ära: Frankreich-Coach enthüllt Spielstil und Ziele

Der neue Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft Zinedine Zidane hat sich zum ersten Mal ausführlich dazu geäußert, wie die „Les Bleus“ unter seiner Führung spielen werden, wie seine Trainerphilosophie aussieht und welche großen Ziele ihm gesteckt wurden.

Zamin.uz präsentiert Details aus dem Interview des legendären Experten mit der offiziellen Website des Französischen Fußballverbandes (FFF) sowie die wichtigsten Vertragsbedingungen.

1. „Ein Stil wie bei Real und die detaillierte Präsentation im September“

Der 54-jährige Experte gab bekannt, dass er auf einer Pressekonferenz im September vollständige Informationen über seine taktischen Ideen und das Auftreten der Mannschaft auf dem Platz geben wird. Er betonte, dass das Spiel der Nationalmannschaft seiner erfolgreichen Schaffensperiode bei Real Madrid ähneln wird.

Für Zidane ist die Übernahme der französischen Nationalmannschaft ein logischer und natürlicher Schritt in seiner Trainerkarriere.

Zinedine Zidanes Gedanken zum Spielstil: „Sie werden meinen Spielstil bald sehen. Wir werden im September auf der Pressekonferenz ausführlich darüber sprechen. Dort werde ich meine Ideen kurz erläutern. Es wird Zeit geben, alles zu besprechen. Der Stil wird dem ähneln, was ich bei Real gemacht habe. Die französische Nationalmannschaft ist der logische nächste Schritt auf meinem Trainerweg.“

2. Von der Führungsrolle auf dem Platz zur Trainerführung

Zidane, der zu seiner Zeit als klassische Nummer 10 auf dem Platz unvergleichlichen Fußball zeigte, wurde stets von Offensivfußball und dem Siegeswillen angetrieben. Dennoch betonte er ausdrücklich die Bedeutung der Balance im Team.

Zidanes Hauptaufgabe ist es, als Trainer ebenso ein echter Anführer zu sein wie zu seiner aktiven Spielerzeit und die Siegesserie der Franzosen fortzusetzen.

Zu Führungsanspruch und Siegeszielen: „Ich war ein Anführer auf dem Platz, und jetzt möchte ich durch meine Erfahrung auch als Trainer ein Anführer sein. Wir haben alle Voraussetzungen: großartige Spieler, ein Trainerteam, das sich in Kürze formieren wird. Meine Hauptaufgabe als Führungsperson ist es sicherzustellen, dass dieses Team seine Siege fortsetzt.“

Wichtige Fakten zur Ernennung von Zinedine Zidane

Aspekt / Maßnahme Details Neuer Cheftrainer Zinedine Zidane (54 Jahre alt) Verband Französischer Fußballverband (FFF) Vertragslaufzeit Bis zum Ende der Weltmeisterschaft 2030 Bekanntgabe Dienstag, 28. Juli Spielphilosophie Ähnlich wie Real-Madrid-Stil, offensiv und ausgewogen Nächster wichtiger Schritt Offizielle Pressekonferenz im September

Zinedine Zidanes Amtsantritt als Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft ist zu einem der größten Ereignisse im Weltfußball geworden.

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