Vor der neuen Saison arbeitet der katalanische Klub FC Barcelona auf Wunsch von Cheftrainer Hansi Flick intensiv an der Verstärkung seines Angriffs. Die sportliche Führung der Blaugrana hat Haupt- und Ersatzkandidaten auf dem Transfermarkt bestimmt, um die Wünsche des deutschen Trainers zu erfüllen, wie die Zeitung Sport.es berichtet.

Zamin.uz präsentiert Details zu den Transferzielen der Katalanen, den Spielerwerten und den Ablösesummen.

1. Hauptziel: Julián Álvarez und ein 120-Millionen-Transfer

Quellen zufolge ist Barcelonas Nummer-1-Kandidat auf der Transfer-Shortlist der Stürmer von Atlético Madrid und der argentinischen Nationalmannschaft Julián Álvarez .

In der vergangenen Saison bestritt Álvarez 49 Spiele für die Colchoneros, erzielte 20 Tore und gab 9 Vorlagen. Zudem kam er bei der Weltmeisterschaft in allen acht Spielen für Argentinien zum Einsatz und traf einmal das gegnerische Tor.

Barcelonas Transferplan: Hansi Flick möchte einen torgefährlicheren und vielseitigeren Stürmer im Angriff der Mannschaft sehen. Der aktuelle Vertrag von Álvarez bei Atlético läuft bis Sommer 2030, und das Portal Transfermarkt schätzt seinen Marktwert auf 120 Millionen Euro.

2. Backup-Option: Bournemouth-Talent Eli Kroupi (20)

Sollte ein Transfer von Álvarez aus Atlético nicht machbar sein, hat der katalanische Klub einen Plan B in der Hinterhand. Dabei handelt es sich um den 20-jährigen französischen Stürmer des englischen Klubs AFC Bournemouth, Eli Kroupi.

Kroupi absolvierte in der vergangenen Saison 35 Spiele für Bournemouth und erzielte dabei 13 Tore. Laut Transfermarkt wird der Marktwert des jungen französischen Stürmers auf rund 70 Millionen Euro geschätzt. Sein Vertrag läuft ebenfalls bis Sommer 2030.

Leistungsdaten der von Barcelona umworbenen Stürmer

Spieler Aktueller Verein Statistik der Vorsaison Marktwert (Transfermarkt) Vertrag bis Julián Álvarez Atlético Madrid 49 Spiele / 20 Tore / 9 Vorlagen 120 Mio. € Bis 2030 Eli Kroupi AFC Bournemouth 35 Spiele / 13 Tore 70 Mio. € Bis 2030

Die Transferaktivitäten von Barcelona vor der neuen Saison und Hansi Flicks Pläne zum Aufbau eines neuen Teams stehen im Fokus der Fußballöffentlichkeit.

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