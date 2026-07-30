OpenAI entwickelt eine neue Familie von Geräten für künstliche Intelligenz

OpenAI, ein führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, bereitet die Einführung einer ganzen Familie von Geräten vor, die für die direkte Interaktion mit seinen neuronalen Netzen entwickelt wurden. Laut ixbt.com wird dieser Schritt voraussichtlich einen großen Durchbruch in der Technologiewelt darstellen und die Art und Weise, wie Menschen mit Computern arbeiten, grundlegend verändern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Obwohl Unternehmenspräsident Greg Brockman bestätigte, dass intensiv an diesen Projekten gearbeitet wird, nannte er kein genaues Veröffentlichungsdatum für die Gadgets. Dennoch betonte er, dass Anwender die neuen Geräte schon sehr bald zu sehen bekommen könnten. Derzeit kursieren in Branchenkreisen und Medien verschiedene Gerüchte, wonach zu den erwarteten Produkten möglicherweise ein Smart Speaker oder spezielle tragbare Geräte gehören könnten.

Geräte der nächsten Generation und die Zukunft der Schnittstellen

Die Führung von OpenAI hat diese Vermutungen jedoch nicht direkt bestätigt. Unter Verschluss haltend, an welchen genauen Gadgets das Unternehmen arbeitet, erklärte Greg Brockman, dass der Hauptfokus darauf liege, die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz auf bequemste Weise bereitzustellen. Seiner Ansicht nach wird der technologische Fortschritt dazu führen, dass Menschen das Tippen aufgeben und massenhaft zu sprachlichen und natürlichen Kommunikationsmethoden mit Computern übergehen.

Während des Interviews wurden auch Fragen zu den jüngsten Aussagen von Apple und den Auswirkungen auf das Projekt des ehemaligen Designers Jony Ive beantwortet, der mit OpenAI zusammenarbeitet. Brockman betonte, dass sich das Unternehmen voll und ganz auf seine eigenen Entwicklungen und Technologien konzentriert. Seiner Meinung nach interessieren die Geschäftsgeheimnisse anderer Unternehmen OpenAI nicht, da die Organisation über ausreichendes Innovationspotenzial verfügt und alle Fragen aus ihrer eigenen Perspektive angeht.