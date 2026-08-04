Bending Spoons übernimmt Airtable für 1,28 Milliarden US-Dollar

Das bekannte italienische Technologieunternehmen Bending Spoons hat seine erste große Übernahme seit dem Börsengang im vergangenen Monat abgeschlossen. Laut ixbt.com hat das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme des beliebten Start-ups Airtable für Datenbanken und Tabellenkalkulationen für 1,28 Milliarden US-Dollar in bar erzielt. Techcrunch.com berichtet .

Das 2013 gegründete Unternehmen Airtable hat im Laufe der Jahre in verschiedenen Finanzierungsrunden mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar eingeworben. Während seine Bewertung während des Venture-Capital-Booms 2021 über 11 Milliarden US-Dollar lag, wurden seine Aktien zu Beginn dieses Jahres auf dem Sekundärmarkt mit einer Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar gehandelt. Nach Angaben von Bending Spoons bewertet der Deal das Unternehmen unter Berücksichtigung seiner aktuellen Netto-Cash-Position mit rund 2,25 Milliarden US-Dollar.

Details zur Übernahme und Finanzkennzahlen

In einer Erklärung betonte Bending-Spoons-Gründer Luca Ferrari, Airtable sei eine wegweisende Marke, die die Art und Weise verändert habe, wie Teams Daten organisieren und wichtige Arbeitsabläufe verwalten. Seinen Worten zufolge erreichte der jährlich wiederkehrende Umsatz des Unternehmens im Juni 2026 fast 480 Millionen US-Dollar und wuchs damit im Jahresvergleich um mehr als 20 Prozent. Der Zusammenschluss mit Bending Spoons werde Innovationen weiter beschleunigen.

Im Januar stellte Airtable eine neue Produktlinie namens Superagent vor, die Nutzern helfen soll, Teams aus AI-Agenten für die Erledigung verschiedener Aufgaben aufzubauen. Damals erklärte CEO Howie Liu, Airtable bediene mehr als 500.000 Organisationen, darunter 80 Prozent der Fortune-100-Unternehmen.

Strategie und Zukunftspläne von Bending Spoons

Bending Spoons, das im Juli mit einer Bewertung von 18 Milliarden US-Dollar an die Börse ging, verfolgt in der Regel die Strategie, Unternehmen zu übernehmen, die mit einem deutlichen Abschlag gegenüber ihrer privaten Bewertung gehandelt werden. Bei den übernommenen Projekten baut das Unternehmen Stellen ab, vereinfacht Produkte und entwickelt sie zu Geschäften mit nachhaltigen Umsätzen weiter.

Zur Einordnung: Bending Spoons hat bisher mehrere bekannte Marken aus dem Technologiemarkt übernommen, darunter Plattformen wie Evernote, WeTransfer, Eventbrite und Vimeo. Diese Erfahrung dürfte die künftige Entwicklungsrichtung und betriebliche Effizienz der Airtable-Plattform deutlich beeinflussen.