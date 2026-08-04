Bending Spoons übernimmt Airtable für 1,28 Milliarden US-Dollar

·40·Technologie
Bending Spoons übernimmt Airtable für 1,28 Milliarden US-Dollar

Das bekannte italienische Technologieunternehmen Bending Spoons hat seine erste große Übernahme seit dem Börsengang im vergangenen Monat abgeschlossen. Laut ixbt.com hat das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme des beliebten Start-ups Airtable für Datenbanken und Tabellenkalkulationen für 1,28 Milliarden US-Dollar in bar erzielt. Techcrunch.com berichtet .

Das 2013 gegründete Unternehmen Airtable hat im Laufe der Jahre in verschiedenen Finanzierungsrunden mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar eingeworben. Während seine Bewertung während des Venture-Capital-Booms 2021 über 11 Milliarden US-Dollar lag, wurden seine Aktien zu Beginn dieses Jahres auf dem Sekundärmarkt mit einer Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar gehandelt. Nach Angaben von Bending Spoons bewertet der Deal das Unternehmen unter Berücksichtigung seiner aktuellen Netto-Cash-Position mit rund 2,25 Milliarden US-Dollar.

Details zur Übernahme und Finanzkennzahlen

In einer Erklärung betonte Bending-Spoons-Gründer Luca Ferrari, Airtable sei eine wegweisende Marke, die die Art und Weise verändert habe, wie Teams Daten organisieren und wichtige Arbeitsabläufe verwalten. Seinen Worten zufolge erreichte der jährlich wiederkehrende Umsatz des Unternehmens im Juni 2026 fast 480 Millionen US-Dollar und wuchs damit im Jahresvergleich um mehr als 20 Prozent. Der Zusammenschluss mit Bending Spoons werde Innovationen weiter beschleunigen.

Im Januar stellte Airtable eine neue Produktlinie namens Superagent vor, die Nutzern helfen soll, Teams aus AI-Agenten für die Erledigung verschiedener Aufgaben aufzubauen. Damals erklärte CEO Howie Liu, Airtable bediene mehr als 500.000 Organisationen, darunter 80 Prozent der Fortune-100-Unternehmen.

Strategie und Zukunftspläne von Bending Spoons

Bending Spoons, das im Juli mit einer Bewertung von 18 Milliarden US-Dollar an die Börse ging, verfolgt in der Regel die Strategie, Unternehmen zu übernehmen, die mit einem deutlichen Abschlag gegenüber ihrer privaten Bewertung gehandelt werden. Bei den übernommenen Projekten baut das Unternehmen Stellen ab, vereinfacht Produkte und entwickelt sie zu Geschäften mit nachhaltigen Umsätzen weiter.

Zur Einordnung: Bending Spoons hat bisher mehrere bekannte Marken aus dem Technologiemarkt übernommen, darunter Plattformen wie Evernote, WeTransfer, Eventbrite und Vimeo. Diese Erfahrung dürfte die künftige Entwicklungsrichtung und betriebliche Effizienz der Airtable-Plattform deutlich beeinflussen.

Bending SpoonsAirtableTechnologieStart-upInvestition
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Robinhood startet Fonds für Investitionen in Y Combinator StartupsRobinhood startet Fonds für Investitionen in Y Combinator StartupsHeute, 17:26MacPaw und Liquid AI bringen KI-Technologien auf GeräteMacPaw und Liquid AI bringen KI-Technologien auf GeräteHeute, 17:26Fonds für Spieleentwickler sammelt in drei Tagen 100.000 US-DollarFonds für Spieleentwickler sammelt in drei Tagen 100.000 US-DollarHeute, 17:21Künstliche Intelligenz und Wetterballons: WindBorne sammelt 37 Millionen US-Dollar einKünstliche Intelligenz und Wetterballons: WindBorne sammelt 37 Millionen US-Dollar einHeute, 16:56SpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink MobileSpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink MobileHeute, 16:53Indischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einIndischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einHeute, 16:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt