Razer stellt erste Gaming-Tastaturen mit Magnet-Switches vor

Der bekannte Gaming-Hardware-Hersteller Razer hat erstmals in seiner Geschichte die neue Tastaturserie Huntsman V3 HE Magnetic angekündigt, die mit Hall-Effect-Magnet-Switches ausgestattet ist. Laut Ixbt.com sind diese Geräte zwar die ersten Produkte des Unternehmens auf Basis der Magnettechnologie, aber keine absoluten Geschwindigkeitsrekordhalter — ihre Latenz beträgt 0,60 ms. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es stellt sich heraus, dass derzeit von Razer hergestellte Tastaturen mit analogen optischen Switches unter denselben Testbedingungen ein Ergebnis von 0,48 ms erzielen und beim Tempo vorn liegen. Dennoch soll die neue Linie Gamer mit ihren fortschrittlichen Steuerungsmöglichkeiten und Anpassungsfreundlichkeit überzeugen.

Modellpalette und technische Möglichkeiten

Die neue Serie umfasst zwei kabelgebundene Modelle: das Tenkeyless (TKL) ohne Nummernblock sowie das kompakte Mini-65%-Format. Beide Geräte arbeiten mit einer Polling-Rate von 8000 Hz und sind mit Razer Hall Effect Magnetic Switches ausgestattet, die das Drücken berührungslos durch die Veränderung des Magnetfelds registrieren.

Benutzer können den Betätigungsweg der Tasten je nach Bedarf eigenständig in einem Bereich von 0,1 bis 4 mm einstellen. Der Hersteller garantiert eine Lebensdauer von 100 Millionen Tastenanschlägen für diese Switches.

Erweiterte Steuerungsfunktionen

Razer hat beim neuen Gerät nicht nur auf Geschwindigkeit geachtet, sondern auch besonderes Augenmerk auf Funktionen gelegt, die das Gameplay komfortabler machen. Insbesondere ermöglicht der Rapid Trigger Mode die sofortige Verarbeitung, sobald sich die Taste zu heben beginnt.

Die Tastatur bietet zudem folgende fortschrittliche Funktionen:

Snap Tap — priorisiert beim Richtungswechsel in einem Spiel automatisch den letzten Anschlag zwischen gepaarten Tasten (z. B. A und D).

Snap Flex — ermöglicht die Zuweisung einer Aktion beim Drücken einer Taste und einer anderen beim Loslassen.

Dynamic Keystroke — bietet die Möglichkeit, bis zu 4 Aktionen bei unterschiedlichen Auslösetiefen einer einzigen Taste zu starten.

Instant Cancel Control — ist mit einem System zur Stornierung der nächsten Aktion vor deren Aktivierung ausgestattet.

Gehäusekonstruktion und Preispolitik

Das Gehäuse des Geräts besteht aus Flugzeugaluminium, und die Tastenkappen sind im Double-Shot-Verfahren aus strukturiertem PBT-Kunststoff gefertigt. Die Switches sind ab Werk geschmiert und zur Lärmminderung auf einer dicken Schaumstoffschicht montiert. Gleichzeitig unterstützen sie kein Hot-Swapping.

Berichten von Ixbt.com zufolge beginnen die Preise für die Huntsman V3 HE Magnetic Geräte bei 119,99 USD für die Mini-65%-Version und 139,99 USD für das Tenkeyless-Modell. Damit bietet Razer Anwendern Magnettechnologie und erweiterte Eingabeeinstellungen.