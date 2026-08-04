Newcastle entscheidet sich für Felix Nmecha als Ersatz für Bruno Guimarães

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Newcastle entscheidet sich für Felix Nmecha als Ersatz für Bruno Guimarães

Während das Sommer-Transferfenster näher rückt, nehmen im europäischen Fußball große Veränderungen und spannende Gerüchte Fahrt auf. Laut Goal.com berichtet.

Newcastle United hat offenbar mit der Suche nach Verstärkungen begonnen und den deutschen Nationalspieler Felix Nmecha als absolute Priorität für das zentrale Mittelfeld ausgemacht. Laut L’Équipe hält die Vereinsführung den 25-Jährigen für die passendste Lösung für den eigenen Spielstil. Auch Portos Mittelfeldspieler Victor Froholdt steht auf der Shortlist, doch der Profi von Borussia Dortmund bleibt die wichtigste Priorität des Klubs.

Eine große Transferkette und finanzielle Möglichkeiten

Diese Aktivitäten stehen direkt mit dem erwarteten Transfer von Kapitän Bruno Guimarães in Verbindung. Der brasilianische Publikumsliebling steht kurz davor, seine Karriere bei einem weiteren Premier-League-Großklub, Arsenal, fortzusetzen. Berichten zufolge sind die Gunners bereit, rund 90 Millionen Euro für den Starspieler auszugeben.

Die von Arsenal angebotene enorme Ablösesumme würde Newcastle die Möglichkeit geben, das zentrale Mittelfeld vor der neuen Saison umfassend neu zu gestalten. Zur Erinnerung: Der Klub hatte Sandro Tonali zuvor an Tottenham verloren. Deshalb müssen die entstandenen Lücken im Kader schnell geschlossen werden.

Die Forderungen von Borussia Dortmund

Newcastle muss jedoch erhebliche finanzielle Hürden überwinden, um dieses Ziel zu erreichen. Borussia Dortmund ist nicht bereit, seinen Leistungsträger günstig abzugeben. Der deutsche Spitzenklub fordert mindestens 120 Millionen Euro für den Spieler und lehnt es sogar ab, Angebote unterhalb dieser Summe zu verhandeln.

Felix Nmechas aktueller Vertrag bei Dortmund läuft Berichten zufolge bis Juni 2030, was dem deutschen Klub in den Verhandlungen einen Vorteil verschafft. In der vergangenen Saison absolvierte er 29 Bundesliga-Spiele und erzielte zwei Tore. Zudem sammelte er mit der deutschen Nationalmannschaft internationale Erfahrung.

Newcastle UnitedBorussia DortmundFelix NmechaBruno GuimarãesArsenal
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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