Heute schlägt ein Raketenteil mit hoher Geschwindigkeit auf dem Mond ein

Heute, am 5. August SpaceX wird erwartet, dass ein im Weltraum zurückgelassenes Raketenteil des Unternehmens mit hoher Geschwindigkeit auf die Mondoberfläche prallt. Dies berichtete die Agentur Reuters .

Es wird berichtet, dass es sich um die zweite Stufe der Firefly Aerospace Rakete handelt, die im Januar 2025 ein Falcon 9 Mondlandegerät des Unternehmens beförderte. Das schulbusgroße und rund 4 Tonnen schwere Trümmerteil driftet seit letztem Jahr unkontrolliert durch den Weltraum.

Berechnungen zufolge wird das Raketenteil um 02:35 Uhr US-Ostküstenzeit (06:35 GMT) mit einer Geschwindigkeit von etwa 8.690 Kilometern pro Stunde auf der Mondoberfläche aufschlagen. Die Kollision könnte Mondstaub aufwirbeln. Experten weisen darauf hin, dass dieser Staub wahrscheinlich vom Sonnenlicht beleuchtet wird, es jedoch fast unmöglich ist, ihn von der Erde aus mit bloßem Auge zu sehen.