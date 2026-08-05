Manchester United will Arsenal-Star Myles Lewis-Skelly verpflichten

Der englische Klub Manchester United prüft im Sommer-Transferfenster ernsthaft die Möglichkeit, Arsenals Mittelfeldspieler Myles Lewis-Skelly zu verpflichten. Laut The Independent hat der 19-Jährige die Aufmerksamkeit von Cheftrainer Michael Carrick auf sich gezogen. Die Verantwortlichen von Old Trafford planen nun, die Entschlossenheit des Londoner Klubs auf die Probe zu stellen. Goal.com berichtet dies.

Der Transfer des englischen Nationalspielers Lewis-Skelly dürfte ein komplizierter Prozess werden. Das junge Talent hat sich unter Mikel Arteta seinen Stammplatz bei Arsenal zurückerobert und besitzt einen langfristigen Vertrag bis 2030. Dennoch schätzt die Führung von Manchester United den Spieler sehr und beobachtet seine Entwicklung aufmerksam.

Junges Talent in Michael Carricks Plänen

Manchester United hat sein Mittelfeld in diesem Sommer bereits deutlich verstärkt. Der Klub verpflichtete Youri Tielemans und André Santos für insgesamt 83 Millionen Pfund. Berichten zufolge möchte Manchester United den Kader jedoch noch mit einem weiteren zentralen Mittelfeldspieler ergänzen.

Myles Lewis-Skelly zeigte trotz Schwierigkeiten in der vergangenen Saison seinen Charakter und eine Mentalität auf höchstem Niveau. Der Spieler agierte als Linksverteidiger, als Riccardo Calafiori verletzt war, verlor später jedoch für eine gewisse Zeit seinen Platz in der Startelf, nachdem Mikel Arteta den Fokus auf klassische Verteidiger gelegt hatte.

Ein Spieler, der Widrigkeiten überwunden hat

Gegen Fulham kehrte er ins zentrale Mittelfeld zurück und zeigte eine starke Leistung

Im Champions-League-Finale gegen PSG stand er in der Startelf

Er spielte eine wichtige Rolle beim Gewinn der englischen Premier-League-Meisterschaft mit Arsenal

Auch für die englische Nationalmannschaft absolvierte er seine ersten Einsätze

Der Spieler hatte zudem nach der Unterzeichnung eines neuen Vertrags im vergangenen Sommer keinen Hehl aus seinen großen Zielen gemacht. „Ich möchte Geschichte schreiben und jede wichtige Trophäe im Fußball gewinnen“, betonte er in einem seiner Interviews.

Myles Lewis-Skellys vielseitiger Spielstil und seine taktische Reife machen ihn zu einem idealen Kandidaten für Michael Carricks Fußballphilosophie. Sein laufender Vertrag bei Arsenal und die Tatsache, dass der Londoner Klub einen seiner Schlüsselspieler nicht ohne Weiteres abgeben wird, zeigen jedoch, wie schwierig dieser Transfer werden könnte.