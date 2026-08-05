Arsenal Könnte Wegen Vinicius-Transfer In Finanzielle Krise Geraten

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Arsenal Könnte Wegen Vinicius-Transfer In Finanzielle Krise Geraten

Der Londoner Klub Arsenal ist Berichten zufolge in den Poker um Real-Madrid-Stürmer Vinicius Junior eingestiegen und plant den spektakulärsten Transfer seiner Vereinsgeschichte. Der ehemalige Premier-League-Stürmer Charlie Austin warnte jedoch, dass das enorme Gehalt, das die Gunners voraussichtlich anbieten werden, das interne Klima im Team beschädigen und die gesamte Finanzstruktur des Klubs aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Goal.com berichtet .

Im Gespräch mit Sky Sports News erklärte Charlie Austin, dass der Wechsel des Brasilianers dem Klub wahrscheinlich mehr schaden als nutzen würde. Berichten zufolge finden in dieser Woche entscheidende Gespräche zwischen dem Spieler, seinen Vertretern und der Führung von Real Madrid statt, die Klarheit über seine Zukunft im Bernabéu bringen sollen. Dennoch ist der Londoner Klub bereit, seine bestehende Gehaltsstruktur grundlegend zu verändern, um den Starspieler zu verpflichten.

Risiko Für Finanzielle Balance Und Teamharmonie

Laut dem Telegraph bereitet Arsenal ein Grundgehalt von mehr als 400.000 Pfund pro Woche für Vinicius Junior vor. Werden Prämien und Bildrechte berücksichtigt, würden seine Gesamteinnahmen noch höher ausfallen. Damit würde er fast zweieinhalbmal so viel verdienen wie andere Leistungsträger in Mikel Artetas Mannschaft.

Austin betonte, dass ein derart großer Unterschied bei den derzeitigen Topstars der Mannschaft, etwa Declan Rice oder Bukayo Saka, für Unzufriedenheit sorgen könnte. „Ich befürchte, dass dies die Struktur von Arsenal völlig sprengen könnte“, warnte der ehemalige Stürmer. Er fügte hinzu, dass die Spieler durchaus verstehen, dass ein Fußballer dieser Klasse nicht umsonst zu haben ist. Dennoch könnte die Situation unter den Teamkollegen Forderungen und Unstimmigkeiten nach dem Motto „Ich muss auch mehr verdienen“ auslösen.

Stabilität Und Eine Neue Herausforderung

In den vergangenen fünf oder sechs Jahren ist es Arsenal gelungen, durch seine Transferpolitik und finanzielle Disziplin ein solides Fundament aufzubauen. Der ehemalige Spieler des Klubs befürchtet, dass das unter diesen Voraussetzungen mühsam erarbeitete Gleichgewicht durch einen einzigen Transfer zerstört werden könnte. Derzeit soll Vinicius Junior zunächst einen Verbleib in Madrid und eine Vertragsverlängerung bevorzugen. Wie die entschlossenen Bemühungen des englischen Klubs die Situation verändern, wird sich jedoch in den kommenden Tagen zeigen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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