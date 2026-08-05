In Japan wollte ein Mann Polizisten mit einem Metallgegenstand angreifen

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In Japan wollte ein Mann Polizisten mit einem Metallgegenstand angreifen

Ein Video, das zeigt, wie ein Mann, der an einem öffentlichen Ort in Japan für Unruhe sorgte, Polizisten mit einem Metallgegenstand angreifen wollte, verbreitete sich in sozialen Netzwerken.

Im Video ist zu sehen, wie mehrere Polizisten auf der Straße versuchen, einen halbnackten Mann unter Kontrolle zu bringen. Der Mann hielt einen langen Metallgegenstand in der Hand, leistete Widerstand und versuchte, sich den Beamten zu nähern.

Als die Situation gefährlich wurde, wurden zusätzliche Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens gerufen. Die Polizisten umzingelten den Mann, brachten den Gegenstand in seiner Hand unter Kontrolle und nahmen ihn fest.

Es wurde mitgeteilt, dass eine entsprechende Untersuchung durchgeführt und das Verhalten des Verdächtigen rechtlich bewertet wurde.

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Charos
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