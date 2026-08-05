Polnischer Schwimmer durchquerte die Ostsee in 55 Stunden

Der 31-jährige polnische Schwimmer Bartłomiej Kubkowski hat als erster Mensch der Geschichte die Ostsee von Schweden nach Polen durchschwommen, ohne das Wasser zu verlassen. In 55 Stunden legte er fast 160 Kilometer zurück und erreichte bei seinem fünften Versuch endlich sein Ziel.

Kubkowski schwamm mehr als zwei Tage lang und kämpfte dabei gegen kaltes Wasser, starken Wind und hohe Wellen. Wegen der extremen körperlichen Belastung und der starken Erschöpfung hatte er unterwegs auch Halluzinationen.

Trotzdem gab der Schwimmer nicht auf und setzte seinen Weg zum Ziel fort. Er verließ nicht nur das Wasser nicht, sondern berührte während der gesamten Reise auch das Begleitboot nicht.

Der Rekordschwumm im Rahmen des Projekts Ultra Baltic Swim diente auch einem wohltätigen Zweck. Die Veranstaltung brachte fast 185.000 Euro für Cancer Fighters ein, eine Stiftung zur Unterstützung des Kampfes gegen Krebs.