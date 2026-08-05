Barcelona steigt in den Kampf um Rodri ein: Der Wettstreit mit Real Madrid beginnt

Kurz vor dem Ende des Sommer-Transferfensters spitzt sich die Situation um Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri zu. Laut SPORT bereitet Barcelona einen Vorstoß in letzter Minute vor, um den Kapitän der spanischen Nationalmannschaft zu verpflichten. Das Rennen um den Transfer hat Spaniens zwei große Klubs bereits gegeneinander aufgebracht. Darüber berichtet Goal.com.

Zuvor galt Real Madrid als aussichtsreichster Kandidat für die Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Obwohl der von Florentino Pérez geführte Klub vor rund zehn Tagen Verhandlungen mit dem ehemaligen Atlético-Madrid-Spieler aufgenommen hatte, wurde bislang keine offizielle Einigung erzielt. Die Führung von Manchester City rechnet hingegen damit, dass Barcelona bald ein offizielles Angebot vorlegen wird.

Rodris Zweifel und Barcelonas Philosophie

Auch die persönlichen Ansichten des Spielers tragen zur sich zuspitzenden Lage bei. Quellen zufolge hegt der Mittelfeldspieler Zweifel an einem Wechsel zu Real Madrid. Rodri ist überzeugt, dass sein technisch geprägter Spielstil besser zur Fußballphilosophie Barcelonas passt als zur Taktik des Madrider Klubs.

Gleichzeitig bleiben finanzielle Probleme Barcelonas größtes Hindernis. Neben der hohen von Manchester City geforderten Ablösesumme muss der Klub überlegen, wie er das üppige Gehalt des Spielers in die strengen Gehaltsobergrenzen der spanischen Liga integrieren kann.

Enzo Marescas Standpunkt

Trotz aller Transfergerüchte bleibt Manchester-City-Cheftrainer Enzo Maresca hinsichtlich der Zukunft des Spielers gelassen. Der italienische Coach konzentriert sich derzeit ausschließlich auf Rodris Gesundheit, da der Mittelfeldspieler erfolgreich operiert wurde.

Enzo Maresca erklärte, dass Gerüchte um solche Topspieler ganz normal seien. Er zeigte sich überzeugt, dass Rodri bald vollständig genesen und zur Mannschaft zurückkehren wird, und betonte, dass die Rehabilitation des Spielers derzeit oberste Priorität habe.