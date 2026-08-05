Tottenham bereitet 125 Millionen Pfund zur Verstärkung des Angriffs vor

Der Londoner Klub Tottenham plant vor der neuen Saison einen großen Schritt auf dem Transfermarkt, um seine Offensive grundlegend zu erneuern. Die Vereinsführung ist bereit, insgesamt 125 Millionen Pfund für die Verpflichtung von Manchester-City-Flügelspieler Savinho und Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson auszugeben. Dies berichtet Goal.com .

Nachdem Tottenham die Abwehr und das Mittelfeld erfolgreich verstärkt hat, richtet der Klub sein Hauptaugenmerk nun auf die Offensive. Nach den neuen Plänen ist der Londoner Verein bereit, 60 Millionen Pfund für den brasilianischen Flügelspieler Savinho und 65 Millionen Pfund für den 25-jährigen senegalesischen Stürmer Nicolas Jackson zu zahlen.

Verhandlungen und persönliche Vereinbarung bei Savinho

Laut Fabrizio Romano hat Tottenham mit Savinho bereits eine Einigung über die persönlichen Vertragsbedingungen erzielt. Der Flügelspieler hat Manchester City offiziell um die Freigabe gebeten, da er unter Cheftrainer Roberto De Zerbi spielen möchte.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs laufen derzeit. Manchester City will die geforderte Ablösesumme von 60 Millionen Pfund vollständig erhalten. Die Citizens haben zudem klargestellt, dass sie dem Transfer nur zustimmen, wenn sie auf dem Transfermarkt einen Ersatz finden.

Tottenham verabschiedet sich von Gakpo und kämpft um Jackson

Es wurde bekannt, dass Tottenham zunächst Liverpools Offensivspieler Cody Gakpo als Hauptziel ausgewählt hatte. Nachdem Liverpool jedoch jedes Angebot abgelehnt hatte, um die Kaderbreite zu bewahren, musste der Londoner Klub seine Aufmerksamkeit auf Savinho richten.

Nachdem Tottenham die Probleme auf den Flügeln gelöst hatte, begann der Klub mit der Suche nach einem Mittelstürmer. Laut Daily Mail bewertet Chelsea Nicolas Jackson nach dem Auftauchen von Danny Welbeck im Kader mit 65 Millionen Pfund. Der 25-jährige Stürmer, der die vergangene Saison auf Leihbasis beim FC Bayern verbrachte, möchte nun zu einem anderen Verein wechseln, um regelmäßige Einsatzzeiten zu erhalten.

Chelsea hat derzeit sechs Stürmer im Kader und wird Jacksons Abgang nicht verhindern, wenn Tottenham die geforderte Ablösesumme zahlt. Die Tottenham-Führung plant, in der zweiten Augustwoche ein offizielles Treffen mit Vertretern von Manchester City abzuhalten und den Transfer von Savinho bis zum 10. August abzuschließen. Sobald der Transfer des Brasilianers geklärt ist, wird Tottenham voraussichtlich umgehend ein offizielles Angebot für Nicolas Jackson an Chelsea senden.