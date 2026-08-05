Elon Musk will Starships Orbitalfracht auf 10 Millionen Tonnen steigern

SpaceX-Chef Elon Musk hat angekündigt, die mit dem überschweren Starship-Raumsystem in die Erdumlaufbahn transportierte Frachtmenge langfristig auf 10 Millionen Tonnen pro Jahr zu erhöhen. Wie ixbt.com berichtet, äußerte sich der Unternehmer dazu bei der Vorstellung des jüngsten Quartalsberichts des Unternehmens. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit bringt SpaceX mit seinen Falcon-Raketen jährlich rund 2.500 Tonnen Fracht in die Umlaufbahn. Da alle anderen Betreiber und Länder weltweit zusammen nur etwa 300 Tonnen pro Jahr liefern, entfallen 80–90 % der gesamten von der Erde in den Orbit gestarteten Fracht auf dieses Unternehmen.

Laut Elon Musk wird das Starship-System der neuen Generation nach seiner vollständigen Inbetriebnahme zunächst eine Million Tonnen Fracht pro Jahr in die Umlaufbahn befördern können, langfristig sogar 10 Millionen Tonnen. Sollte dieser ehrgeizige Plan umgesetzt werden, würde sich die in den Weltraum transportierte Nutzlast gegenüber den aktuellen Werten um das 4.000-Fache erhöhen.

Tests und technologische Fortschritte

Die praktischen Schritte auf dem Weg zu diesen ehrgeizigen Zielen werden konsequent fortgesetzt. So absolvierte SpaceX im Juli erfolgreich den 13. Testflug seines Starship-Raumschiffs. Während der Mission wurden erstmals 20 Satelliten der Starlink-V3-Serie ohne Nutzlast erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht.

Nach vollständiger Durchführung des Flugprogramms landete das Raumschiff kontrolliert im Indischen Ozean. Besonders wichtig ist, dass das Fahrzeug in seiner Geschichte erstmals auf der Wasseroberfläche schwimmfähig blieb. Dadurch konnten die Fachleute seine Bergung und Instandsetzung organisieren.

Umfangreiche Pläne für die Zukunft

In Zukunft soll Starship zu einem vollständig universellen und wiederverwendbaren Raumfahrtsystem werden. Die Ingenieure des Unternehmens planen, verschiedene Varianten des Raumschiffs nicht nur zum Start von Satelliten der nächsten Generation, sondern auch für bemannte Flüge in die erdnahe Umlaufbahn einzusetzen.

Außerdem soll dieses Transportsystem künftig die wichtigste Grundlage für langfristige wissenschaftliche Expeditionen zum Mond und zum Mars bilden. Damit wird zweifellos ein neues Kapitel in der Geschichte der menschlichen Erschließung des Weltraums aufgeschlagen.