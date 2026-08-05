Lionel Messi hilft bei der Bewältigung der Waldbrände in der Region Madrid

Inter-Miami-Stürmer Lionel Messi hat eine beträchtliche Summe gespendet, um von der Naturkatastrophe in Spanien betroffene Gebiete zu unterstützen. Wie Goal.com berichtet, beteiligte sich die argentinische Fußballlegende an den Maßnahmen zur Bewältigung der verheerenden Waldbrände, die ländliche Bezirke der Autonomen Gemeinschaft Madrid heimsuchten. Der achtfache Ballon-d'Or-Gewinner spendete rund 80.000 Euro, um die Wiederherstellung der Region Sierra Oeste zu unterstützen. Dies berichtet .

Das westliche ländliche Gebiet war kürzlich von heftigen Waldbränden betroffen, die fast 75.000 Hektar Land zerstörten. Die Katastrophe richtete schwere Schäden an Naturlandschaften und wichtiger Infrastruktur an und zwang die örtliche Bevölkerung, ihre Häuser zu verlassen. Isabel Díaz Ayuso, Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid, gab die Spende in den sozialen Medien offiziell bekannt und sprach den Anwohnern ihren Dank aus.

Dank der Behörden von Madrid

Die wohltätige Initiative des ehemaligen Barcelona-Stürmers wurde in Spanien mit großer Wärme aufgenommen. Isabel Díaz Ayuso betonte insbesondere auf ihrem X-Konto, dass Leo Messi 80.000 Euro für die Wiederherstellung der Region Sierra Oeste gespendet habe. Außerdem schrieb sie, die Menschen in Madrid seien bereit, den Fußballer mit offenen Armen zu empfangen und ihm einen angemessenen Applaus zu spenden.

Unterdessen sucht die Regierung von Madrid aktiv nach Mitteln, um die langfristige Wiederherstellung der von den Waldbränden betroffenen Gemeinden zu finanzieren. Die Behörden haben eine spezielle Spendenplattform eingerichtet, die Privatpersonen und großen Unternehmen als sicherer, einheitlicher Kanal für Zuwendungen dient. Dadurch wird sichergestellt, dass finanzielle Hilfe direkt die Gebiete erreicht, die am dringendsten Unterstützung benötigen.

Messi und sein wohltätiges Engagement

Das Ausmaß der Schäden, die sich auf 75.000 Hektar erstrecken, hat gezeigt, wie wichtig die Beteiligung prominenter Persönlichkeiten wie Lionel Messi sein kann, um öffentliche Aufmerksamkeit zu schaffen. Die Unterstützung eines der bekanntesten Sportler der Welt gibt den staatlichen Initiativen bei der Wiederherstellung der Infrastruktur und der verlorenen biologischen Vielfalt der Region erheblichen Auftrieb. Gemeinsame Anstrengungen des öffentlichen Sektors und privater Sponsoren gelten als einziger Weg, um die Folgen der durch extreme Sommerwetterbedingungen verursachten Schäden zu bewältigen.

Diese jüngste humanitäre Geste steht voll und ganz im Einklang mit Lionel Messis langjährigem wohltätigem Engagement über die 2007 gegründete Leo Messi Foundation. Die Stiftung wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um Gesundheits-, Bildungs- und Sportinitiativen für hilfsbedürftige Kinder auf der ganzen Welt zu unterstützen. Im Laufe der Jahre hat der Kapitän von Inter Miami in Krisensituationen wiederholt seine Bereitschaft gezeigt, finanzielle Hilfe zu leisten.

Insbesondere während der weltweiten Pandemie im Jahr 2020 spendete er rund 550.000 US-Dollar für Beatmungsgeräte und medizinische Ausrüstung für Krankenhäuser in seiner Heimat Argentinien. Außerdem stellte er dem Hospital Clínic in Barcelona und anderen medizinischen Zentren in Spanien 1,1 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Messis Verbindungen zu Spanien sind trotz seines Wechsels in die MLS stark geblieben, und seine Unterstützung für die Opfer von Naturkatastrophen in Madrid und Valencia ist ein deutlicher Beleg dafür.