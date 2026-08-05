Was sagte Enzo Maresca über die Transfers von Manchester City?

Manchester-City-Trainer Enzo Maresca erklärte, dass bis zum Ende des Sommer-Transferfensters noch viel wichtige Arbeit zu erledigen sei, um den Kader zu verstärken. Laut Goal.com bleibt der Klub auf dem Transfermarkt aktiv, nachdem er im Sommer mehrere erfahrene Spieler verloren hat. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Der italienische Trainer, der nach Pep Guardiolas legendärer zehnjährigen Ära die Leitung von Manchester City übernommen hat, äußerte sich auf einer Pressekonferenz vor einem Freundschaftsspiel gegen K-League-Stars in Seoul. Seinen Worten zufolge benötigt der Kader zwar keine zahlreichen Veränderungen, doch die Abgänge wichtiger Führungsspieler müssen kompensiert werden.

Abgänge erfahrener Spieler und Transferpläne

Maresca betonte, dass der Klub im Sommer erfahrene und wichtige Spieler wie Bernardo Silva, John Stones und Nathan Aké verloren habe. Deshalb gebe es im Kader noch zahlreiche Aufgaben zu erledigen.

Manchester City hat Elliot Anderson bereits für 116 Millionen Pfund von Nottingham Forest verpflichtet und damit einen Vereinsrekord aufgestellt. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wurde zum ersten großen Transfer der Ära Enzo Maresca. Dennoch erwarten die Fans, dass die Mannschaft ihre Offensive weiter verstärkt.

Möglicher Transfer von Pedro Neto

In den vergangenen Tagen wurde in den Medien intensiv darüber berichtet, dass Chelseas Flügelspieler Pedro Neto ins Visier von Manchester City geraten ist. Der Portugiese ist Enzo Maresca aus seiner Zeit in London bestens bekannt, und der Klub sieht ihn offenbar als geeigneten Ersatz für Savinho, der zu Tottenham wechseln soll.

Auf die letzten Wochen des Transferfensters angesprochen, gab Maresca keine eindeutige Antwort darauf, ob in den kommenden Tagen neue Verträge erwartet werden. Er ließ die Möglichkeit jedoch offen. „Solange das Transferfenster geöffnet ist, kann alles passieren“, fügte er hinzu.

Der Trainer koordiniert derzeit gemeinsam mit Sportdirektor Hugo Viana und Geschäftsführer Ferran Soriano die Aktivitäten der letzten Wochen und steht dabei täglich mit ihnen in Kontakt.