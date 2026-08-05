SpaceX will bis 2030 einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar erreichen

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SpaceX will bis 2030 einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar erreichen

Auf der ersten vierteljährlichen Investorenkonferenz in seiner Geschichte zog SpaceX eine Bilanz der Finanzergebnisse und kündigte ehrgeizige Pläne für die kommenden Jahre an. Laut ixbt.com standen bei der Veranstaltung strategische Bereiche wie künstliche Intelligenz, der Ausbau des Starlink-Netzes und die Vorbereitung der Starship-Rakete auf ihren Flug im Mittelpunkt. Ixbt.com berichtet .

Laut der Quelle, in der der Artikel veröffentlicht wurde, belief sich der Gesamtumsatz von SpaceX im zweiten Quartal 2026 auf 7,8 Milliarden US-Dollar und lag damit über der Analystenprognose von 6,93 Milliarden US-Dollar. Der größte Teil des finanziellen Erfolgs entfiel auf Internetdienste über Starlink (4,3 Milliarden US-Dollar) sowie auf die neu gegründete SpaceXAI-Sparte (2,6 Milliarden US-Dollar).

Obwohl ein Rekordumsatz verzeichnet wurde, arbeitet das Unternehmen weiterhin mit Verlust. Der Nettoverlust im zweiten Quartal belief sich auf 541 Millionen US-Dollar. Dennoch fiel dieser Wert deutlich besser aus als vom Markt erwartet, da Experten einen Verlust von fast 2 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten.

Infrastruktur für künstliche Intelligenz und Speicherchip-Knappheit

Auf der Konferenz wurde die Knappheit an Speicherchips als eines der gravierenden Probleme des Marktes für künstliche Intelligenz hervorgehoben. Elon Musk zufolge wächst die weltweite Speicherproduktion zwar um etwa 20 % pro Jahr, doch die Nachfrage steigt jährlich um mehr als 200 %.

Gleichzeitig plant das Unternehmen, seine Rechenkapazitäten rapide auszubauen. Die Gesamtkapazität seiner Rechenzentren soll bis Ende 2026 2 GW und bis Ende 2027 fast 10 GW erreichen. Zudem wurde mitgeteilt, dass bereits in den ersten Wochen des dritten Quartals Cloud-Verträge im Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar unterzeichnet worden seien.

Starlink Mobile und die Zukunft der Raumfahrt

Laut Ixbt.com wird ein weiteres großes Projekt von SpaceX, Starlink Mobile, künftig mit großen Mobilfunkanbietern konkurrieren. Der neue Dienst soll Basisstationen in Betrieb nehmen, die sich direkt mit Satelliten verbinden und gleichzeitig die Kosten für die herkömmliche Infrastruktur drastisch senken.

Nach den Plänen will SpaceX bis 2027 eine Starship-Rakete pro Tag starten. Die erste bemannte Landung auf dem Mond ist weiterhin für 2028 vorgesehen.

SpaceXElon MuskStarlinkTechnologieKünstliche Intelligenz
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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