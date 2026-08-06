Héctor Bellerín führte Real Betis als Kapitän gegen seinen Ex-Klub Arsenal aufs Feld

Real-Betis-Verteidiger Héctor Bellerín konnte seinen großen Stolz nach dem Freundschaftsspiel gegen seinen Ex-Klub Arsenal in Dublin nicht verbergen. Die spanische Mannschaft erzielte drei Tore und feierte einen überzeugenden 3:1-Sieg. Für den 31-Jährigen war die Partie nicht nur ein wichtiger Teil der Saisonvorbereitung, sondern auch persönlich ein äußerst emotionaler und aufregender Moment. Goal.com berichtet darüber.

Nach Angaben der Zeitung Mundo Deportivo bat Héctor Bellerín eigens darum, in diesem Spiel die Kapitänsbinde tragen zu dürfen. Nach seinen Jahren in London hatte er erneut die Gelegenheit, mit seinen ehemaligen Teamkollegen und Cheftrainer Mikel Arteta auf dem Platz zu stehen. Der Verteidiger wurde in der Arsenal-Akademie ausgebildet, spielte mehr als zehn Jahre für den Klub und wurde schließlich Mannschaftskapitän.

Die Kapitänsbinde und das Wiedersehen mit ehemaligen Teamkollegen

Während des Spiels bedankte sich Héctor Bellerín besonders bei seinem Teamkollegen Marc Bartra und betonte, dass dieser ihm das Kapitänsamt ohne jeden Einwand überlassen habe. Nach Aussage des Verteidigers wollte er diese großartige Verantwortung unbedingt übernehmen und seine ehemaligen Weggefährten wiedersehen. Die Fans des englischen Klubs erinnern sich noch immer herzlich an Bellerín, was die Bedeutung des Freundschaftsspiels zusätzlich erhöhte.

In dieser Partie dominierten jedoch nicht nur die Emotionen, sondern Real Betis zeigte auf dem Platz auch eine sehr disziplinierte und überzeugende Leistung. Die Spanier wehrten die Angriffe des Gegners erfolgreich ab, nutzten ihre Chancen effektiv und bewiesen gegen den Vertreter der Premier League große Geschlossenheit.

Taktische Disziplin und ein positives Ergebnis

In seinen Kommentaren nach dem Spiel lobte Héctor Bellerín die Leistung der Mannschaft und hob insbesondere den Zusammenhalt sowie das gegenseitige Verständnis in der Defensive hervor. Seiner Ansicht nach war die Partie für beide Teams wertvoll, der Ballbesitz war gleichmäßig verteilt und die Fans sahen ein unterhaltsames Spiel.

Trotz der Schwierigkeiten, die Arsenal in der ersten Halbzeit verursachte, konnten die Spieler von Real Betis die Situation unter Kontrolle halten. In seinem Interview verbarg Bellerín nicht seine Dankbarkeit dafür, dass ihm das Leben die Möglichkeit gegeben hatte, ein solch großartiges Spiel zu genießen. Zudem betonte er, dass das positive Ergebnis der Mannschaft für die kommenden Partien viel Selbstvertrauen geben werde.