In einem 70-Dollar-Sofa wurden 43.170 Dollar gefunden

Ein Vorfall, der sich im Januar 2020 im US-Bundesstaat Michigan ereignete, erregte als leuchtendes Beispiel für Ehrlichkeit und Menschlichkeit große Aufmerksamkeit.

Ein Mann namens Howard Kirby kaufte in einem Wohltätigkeitsladen für gerade einmal ein gebrauchtes Sofa für 70 Dollar Etwas später beschloss er, das Sofa zu reparieren. Bei der Untersuchung entdeckte er 43.170 Dollar in bardie darin versteckt waren.

Anwälte erklärten Howard, dass er das Geld rechtmäßig behalten könne, da er das Sofa legal gekauft hatte. Dennoch hatte er das Gefühl, dass das Geld ihm nicht gehörte, und begann, nach den rechtmäßigen Eigentümern zu suchen.

Die Nachforschungen ergaben, dass der ursprüngliche Besitzer des Geldes verstorben war. Trotzdem gab Howard Kirby jeden einzelnen der gefundenen 43.170 Dollar vollständig an die Familie des Verstorbenen zurück.

Interessanterweise lebte Howard selbst zu dieser Zeit in finanziellen Schwierigkeiten. Sein Haus musste sogar dringend repariert werden, da Wasser durch das Dach eindrang. Dennoch wich er nicht von seiner Ehrlichkeit ab.

Beeindruckt von seiner noblen Tat schlossen sich örtliche Bauunternehmen und Handwerker zusammen und reparierten Howards Hausdach völlig kostenlos. Die Baumaterialien wurden von Sponsoren gespendet.

Der Vorfall wurde damals von großen internationalen Nachrichtensendern wie ABC News und NBC News ausführlich berichtet, und Howard Kirby wurde wegen seiner Ehrlichkeit für viele Menschen zu einem Vorbild.