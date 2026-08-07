In einem 70-Dollar-Sofa wurden 43.170 Dollar gefunden

·1.5K·Welt
In einem 70-Dollar-Sofa wurden 43.170 Dollar gefunden

Ein Vorfall, der sich im Januar 2020 im US-Bundesstaat Michigan ereignete, erregte als leuchtendes Beispiel für Ehrlichkeit und Menschlichkeit große Aufmerksamkeit.

Ein Mann namens Howard Kirby kaufte in einem Wohltätigkeitsladen für gerade einmal ein gebrauchtes Sofa für 70 Dollar Etwas später beschloss er, das Sofa zu reparieren. Bei der Untersuchung entdeckte er 43.170 Dollar in bardie darin versteckt waren.

Anwälte erklärten Howard, dass er das Geld rechtmäßig behalten könne, da er das Sofa legal gekauft hatte. Dennoch hatte er das Gefühl, dass das Geld ihm nicht gehörte, und begann, nach den rechtmäßigen Eigentümern zu suchen.

Die Nachforschungen ergaben, dass der ursprüngliche Besitzer des Geldes verstorben war. Trotzdem gab Howard Kirby jeden einzelnen der gefundenen 43.170 Dollar vollständig an die Familie des Verstorbenen zurück.

Ein bärtiger Mann gibt einer Frau ein Bündel Geld, während ein Kind und ein weiterer Mann zuschauen.

Interessanterweise lebte Howard selbst zu dieser Zeit in finanziellen Schwierigkeiten. Sein Haus musste sogar dringend repariert werden, da Wasser durch das Dach eindrang. Dennoch wich er nicht von seiner Ehrlichkeit ab.

Beeindruckt von seiner noblen Tat schlossen sich örtliche Bauunternehmen und Handwerker zusammen und reparierten Howards Hausdach völlig kostenlos. Die Baumaterialien wurden von Sponsoren gespendet.

Der Vorfall wurde damals von großen internationalen Nachrichtensendern wie ABC News und NBC News ausführlich berichtet, und Howard Kirby wurde wegen seiner Ehrlichkeit für viele Menschen zu einem Vorbild.

MichiganHoward KirbyABC NewsNBC News
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

HercShirt V5.0 T-Shirt vorgestellt, das einen Monat lang ohne Waschen getragen werden kannHercShirt V5.0 T-Shirt vorgestellt, das einen Monat lang ohne Waschen getragen werden kannHeute, 16:58Thailands blutige Tragödie: Schüler tötete vor dem Amoklauf seine GroßelternThailands blutige Tragödie: Schüler tötete vor dem Amoklauf seine GroßelternHeute, 16:56Die Menschlichkeit eines thailändischen Taxifahrers verblüfft vieleDie Menschlichkeit eines thailändischen Taxifahrers verblüfft vieleHeute, 16:39Wissenschaftler Verblüfft: Entstand Das Leben Auf Der Erde Zweimal?Wissenschaftler Verblüfft: Entstand Das Leben Auf Der Erde Zweimal?Heute, 16:36Bärenbaby wird zum neuen Star von ReelsBärenbaby wird zum neuen Star von ReelsHeute, 15:40Geretteter Pinguin schwimmt jahrelang 8.000 km zu seinem Retter zurückGeretteter Pinguin schwimmt jahrelang 8.000 km zu seinem Retter zurückHeute, 15:35
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle