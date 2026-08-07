„Vom Wind schwanger“: Die Wahrheit hinter der Behauptung einer Frau

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„Vom Wind schwanger“: Die Wahrheit hinter der Behauptung einer Frau

Im Jahr 2021 sorgte ein ungewöhnlicher Vorfall in der indonesischen Provinz Westjava für große öffentliche Diskussionen. Eine 25-jährige Frau namens Siti Zainah erklärte, sie habe nach dem Gebet zu Hause gelegen, als sie plötzlich spürte, wie ein starker Wind in ihren Körper eindrang. Danach habe ihr Bauch rasch begonnen, anzuschwellen.

Der Frau zufolge setzten bereits eine Stunde später starke Wehen ein. Sie wurde in eine nahegelegene medizinische Einrichtung gebracht, wo sie ein gesundes Mädchen mit einem Gewicht von 2,9 Kilogramm zur Welt brachte.

Die Nachricht verbreitete sich bald weit und führte unter den Dorfbewohnern zu verschiedenen Gerüchten über Magie und andere übernatürliche Phänomene. Um die Situation zu klären, leiteten örtliche Polizisten und medizinische Fachkräfte Ermittlungen ein.

Der Chefarzt des Krankenhauses, Eman Sulayeman, erklärte, dass es sich biologisch um eine völlig normale Schwangerschaft gehandelt habe. Seiner Erklärung zufolge hatte Siti Zainah eine in der Medizin seltene Form der „verborgenen Schwangerschaft“ erlebt.

Fachleute weisen darauf hin, dass eine Frau in solchen Fällen aufgrund hormoneller oder physiologischer Veränderungen – etwa einer weiterhin auftretenden Menstruation oder eines kaum wachsenden Bauchs – bis zum Beginn der Wehen nicht bemerken kann, dass sie schwanger ist. Ihre Aussage, ein „Wind sei in ihren Körper eingedrungen“, wurde lediglich als zeitlicher Zufall zum Beginn der Wehen bewertet.

Eine polizeiliche Untersuchung ergab, dass sich Siti Zainah vier Monate vor dem Vorfall von ihrem rechtmäßigen Ehemann hatte scheiden lassen. Ärzte und Sicherheitsbehörden bestätigten, dass der Vater des Kindes ihr ehemaliger Ehemann war.

IndonesienWest-JavaSiti ZainahEman Sulayeman
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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