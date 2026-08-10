Mikel Arteta äußert sich nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund

Arsenal-Cheftrainer Mikel Arteta äußerte sich nach der 2:3-Niederlage des Londoner Klubs gegen Borussia Dortmund im Emirates Cup.

Der spanische Trainer sprach offen über die aktuelle Verfassung der Mannschaft, die begangenen Fehler und die bevorstehenden Aufgaben.

„Auch wenn es ein Testspiel war, tut die Niederlage weh“

Mikel Arteta nahm die Niederlage ohne Ausreden hin und betonte, dass innerhalb der Mannschaft noch viel Arbeit bevorsteht:

„Wir haben verloren, und das macht uns natürlich nicht glücklich. Es ist klar, dass wir die Situation sofort verbessern müssen. Einige unserer Spieler brauchen mehr Einsatzminuten und Spielrhythmus, und diese Partie war in dieser Hinsicht sehr hilfreich für sie. Auch wenn es kein Pflichtspiel war, sollte jede Niederlage wehtun. Gleichzeitig wissen wir genau, wo wir derzeit stehen. Viele unserer Spieler sind noch nicht zurück, während einige noch nicht ausreichend trainieren konnten. Deshalb kann es manchmal auch nützlich sein, solche Niederlagen zu erleben.“sagte Arteta.

Fehler und kollektive Verantwortung

Der Arsenal-Trainer ging auch auf die Gegentore in den vergangenen Spielen und die Schwächen in der Abwehrreihe ein: