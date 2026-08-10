Fünf Jahre Haft oder 2,7 Millionen Dollar: Tierquälerei in Saudi-Arabien wird jetzt sehr teuer

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Fünf Jahre Haft oder 2,7 Millionen Dollar: Tierquälerei in Saudi-Arabien wird jetzt sehr teuer

Saudi-Arabienhat die Strafen für Personen verschärft, die Tiere misshandeln. Nach den neuen Regeln drohen Menschen, die Tieren vorsätzlich Schaden zufügen, hohe Geldstrafen und Haft.

Berichten zufolge kann die Geldstrafe für ein solches Vergehen bis zu 2,7 Millionen Dollar betragen. Außerdem kann der Täter mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden.

Diese Maßnahmen sollen Tiere vor Grausamkeit schützen und einen verantwortungsvolleren Umgang mit ihnen fördern.

Tieren mit Liebe und Fürsorge zu begegnen, gehört zur Verantwortung des Menschen ihnen gegenüber. Auch sie brauchen Schutz und einen sicheren Umgang.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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