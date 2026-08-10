Sie werden es nicht glauben: Ein Pferd mit lockigem Fell

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Sie werden es nicht glauben: Ein Pferd mit lockigem Fell

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre der Körper dieses Pferdes nicht mit gewöhnlichem Haar, sondern mit Wolle bedeckt. Tatsächlich gibt es Pferde mit lockigem Fell, und ihr ungewöhnliches Aussehen hängt mit einer natürlichen genetischen Eigenschaft zusammen.

Forscher haben herausgefunden, dass bestimmte Varianten in Genen wie KRT25 und SP6 die Entstehung von lockigem Haar beeinflussen können. Bei diesen Pferden ist die Fellstruktur unterschiedlich. Einige haben leicht welliges Haar, während andere sehr dichte Locken aufweisen, die fast wie Wolle aussehen.

Diese Eigenschaft tritt besonders häufig bei nordamerikanischen Lockenpferden auf.

Am wichtigsten ist, dass dieses Aussehen nicht künstlich erzeugt wird. Das lockige Fell des Pferdes ist nicht das Ergebnis einer besonderen Pflege oder Verzierung, sondern ein natürliches genetisches Merkmal, das von Generation zu Generation weitergegeben werden kann.

KRT25SP6
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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