Verkauf der GeForce RTX 3080 Ti auf dem japanischen Markt wieder aufgenommen

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Verkauf der GeForce RTX 3080 Ti auf dem japanischen Markt wieder aufgenommen

Der japanische Händler OLIOSPEC hat mit dem Verkauf gebrauchter Computerkomponenten begonnen und im Zuge dessen die leistungsstarke GeForce RTX 3080 Ti wieder ins Angebot aufgenommen. Laut IXBT.com wird die Zotac-Trinity-Version für umgerechnet etwa 405 US-Dollar angeboten. Laut Ixbt.com berichtet dies.

Bemerkenswert ist, dass NVIDIA ein anderes Modell, die GeForce RTX 3060, offiziell wieder auf den Markt bringt, während es sich bei OLIOSPEC um gebrauchte Geräte aus dem Sekundärmarkt handelt. Dass japanische Einzelhandelsketten diesen Bereich ausbauen, deutet auf eine Erweiterung des Sortiments an weiteren gebrauchten Komponenten hin.

Markttrends und Preispolitik

Angesichts der stark gestiegenen Preise für Grafikkarten der neuen Generation wächst das Interesse am Sekundärmarkt. Unternehmen ergreifen diese Maßnahmen, um ihre Verkaufszahlen zu halten und Käufern erschwinglichere Alternativen anzubieten.

Die GeForce RTX 3080 Ti gehörte einst zur Flaggschiff-Serie. Sie unterscheidet sich von der regulären RTX 3080 durch eine höhere Anzahl an CUDA-Kernen, zusätzliche 2 GB Speicher und ein breiteres Speicherinterface. Diese technischen Eigenschaften sorgen dafür, dass die Grafikkarte auch heute ein hohes Leistungsniveau bietet.

Leistung und technische Möglichkeiten

Experten zufolge nähert sich die GeForce RTX 3080 Ti bei der Leistung derzeit ungefähr dem Niveau der RTX 5070. Als Vertreterin einer älteren Generation weist sie jedoch erhebliche Einschränkungen auf.

So verfügt die Grafikkarte nicht über die moderne Frame-Generation-Technologie. Außerdem bleibt ihr Stromverbrauch deutlich höher als bei aktuellen Alternativen.

GeForce RTX 3080 TiNVIDIAOLIOSPECGrafikkartenJapanischer Markt
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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