Superior stellt Citybike eWAY 6.1 mit einzigartigem Federungssystem vor

Auf dem Fahrradmarkt ist ein weiteres außergewöhnliches Verkehrsmittel für Stadtbewohner erschienen. Laut Ixbt.com hat die Marke Superior ihr neues City-E-Bike eWAY 6.1 vorgestellt. Das Modell fällt durch seine unkonventionelle Konstruktion, leistungsstarke Elektrokomponenten und den hohen Komfort auf. Darüber berichtet Ixbt.com .

Eines der bemerkenswertesten Merkmale des Fahrrads ist die Vorderradfederung. Anstelle der üblichen zwei Federbeine kommt eine einarmige Federgabel mit nur 25 mm Federweg zum Einsatz. Diese Lösung ist nicht für Bergstrecken gedacht, sondern soll Risse im Stadtasphalt, kleine Hindernisse und Schlaglöcher abmildern.

Komfort und technische Ausstattung

Für noch mehr Fahrkomfort ist das eWAY 6.1 mit einer gefederten Sattelstütze ausgestattet. Zusammen mit der Vorderradfederung sorgt dieses Bauteil auf holprigen Stadtstraßen für eine deutlich ruhigere Fahrt. Das elektrische System basiert vollständig auf Komponenten des renommierten Herstellers Bosch

Der verbaute Mittelmotor Bosch Active Line Plus liefert ein Drehmoment von bis zu 50 N·m. Für die Energieversorgung sorgt ein vollständig im Rahmen verborgenes Bosch-PowerTube-Akkupaket mit einer Kapazität von 500 Wh. Der Hersteller nennt jedoch keine genaue Reichweite, da diese vom Gewicht des Fahrers, den Wetterbedingungen und der gewählten Stufe der elektrischen Unterstützung abhängt.

Antrieb und Ausstattung

Auch das Antriebssystem des Fahrrads ist bemerkenswert. Zum Einsatz kommt eine siebenstufige Planeten-Nabenschaltung Shimano Nexus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kettenschaltungen ist dieser Mechanismus besser vor Schmutz und Staub geschützt und wartungsärmer. Auch der Kettenantrieb ist vollständig von einer speziellen Abdeckung umschlossen.

Die Ingenieure von Superior haben bei der Ausstattung nicht gespart. Das eWAY 6.1 wird bereits ab Werk mit Schutzblechen in voller Größe, Spanninga-Leuchten, einem Seitenständer und einem Gepäckträger ausgeliefert. Diese umfangreiche Ausstattung und der zusätzliche Komfort wirken sich jedoch auf das Gewicht aus: Das Fahrrad wiegt 29,1 kg.

Der empfohlene Preis dieses E-Bikes, das derzeit Kunden in Deutschland und anderen Ländern der Europäischen Union angeboten wird, beträgt 3.400 €. Für alle, die komfortable und zuverlässige Mobilität in der Stadt suchen, könnte diese moderne Lösung eine wichtige Option sein.