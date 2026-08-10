Mann bleibt während TikTok-Livestream kopfüber in wassergefülltem Behälter stecken

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Mann bleibt während TikTok-Livestream kopfüber in wassergefülltem Behälter stecken

Aus der Türkei wurden Berichte über einen schweren Vorfall mit einem Mann bekannt, der für soziale Medien einen gefährlichen Stunt vorführte. Während eines Livestreams steckte er seinen Kopf in einen großen, mit Wasser gefüllten Behälter.

Den Berichten zufolge war das Innere des Behälters zu eng, sodass der Mann sich nicht drehen und nicht rückwärts herauskommen konnte. Dadurch blieb er im Wasser stecken.

Die Zuschauer des Livestreams sahen den Vorfall in Echtzeit. Berichten zufolge wurde versucht, ihm zu helfen, doch es heißt, dass sein Leben nicht gerettet werden konnte.

Gleichzeitig wurde der Vorfall von offiziellen Stellen noch nicht vollständig bestätigt. Auch die Identität des Mannes und der genaue Ort in der Türkei wurden nicht bekannt gegeben.

Solche Vorfälle zeigen, wie Unachtsamkeit bei gefährlichen Stunts für soziale Medien schwerwiegende Folgen haben kann.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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