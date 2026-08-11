Schreckliche Tragödie in Venezuela: Zahl der Erdbebenopfer steigt auf über 6.300

Erdbeben in Venezuela, 25. Juni 2026. Foto: Ariana Cubillos

Die Zahl der Todesopfer des verheerenden Erdbebens in Venezuela ist auf 6.301 gestiegen. Durch die Naturkatastrophe wurden Zehntausende Gebäude beschädigt und Tausende Menschen obdachlos.

Jorge Rodríguez, Präsident der Nationalversammlung der Bolivarischen Republik, veröffentlichte diese tragischen Zahlen und die neuesten Informationen in seinem offiziellen Telegram-Kanal.

Opfer, Gerettete und Verletzte

Das Ausmaß der Naturkatastrophe ist enorm. Rettungskräfte und medizinisches Personal arbeiten rund um die Uhr im verstärkten Einsatz:

Todesopfer: 6.301 Personen;

Gerettete: 6.462 Menschen wurden lebend und unversehrt aus den Trümmern geborgen;

Verletzte: Mehr als 73.000 Menschen werden mit Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades in Krankenhäusern behandelt.

Ausmaß der Zerstörung und Hilfe für die Bevölkerung

Das Erdbeben verursachte enorme Schäden an der Infrastruktur und im Wohnsektor des Landes:

Infolge der Naturkatastrophe wurden Zehntausende Gebäude und Bauwerke beschädigt;

Sonderkommissionen haben bislang mehr als 53.000 Objekte auf ihre Sicherheit überprüft;

Die Versorgung obdachlos gewordener Familien mit vorübergehendem und dauerhaftem Wohnraum hat begonnen — bislang wurden 287 neue Häuser ihren Besitzern übergeben.

Derzeit dauern die Rettungs- und Wiederaufbauarbeiten im Katastrophengebiet an.