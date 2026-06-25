Starke Erdbeben in den USA, Venezuela und Japan

In den letzten Stunden ereigneten sich in den USA, Venezuela und Japan nacheinander starke Erdbeben. Die schwersten Folgen wurden in Venezuela beobachtet, wo Dutzende Menschen ums Leben kamen und Hunderte verletzt wurden.

Die erste Erschütterung wurde am 24. Juni um 20:10 Uhr Taschkent-Zeit im US-Bundesstaat Kalifornien registriert. Das Beben hatte eine Magnitude von 5,6. Es gab keine Todesopfer, aber mehrere Verletzte. Im Mendocino County waren 7.427 Verbraucher von der Stromversorgung abgeschnitten.

Am 25. Juni um 03:04 und 03:05 Uhr ereigneten sich in Venezuela zwei starke Erdbeben mit Magnituden von 7,2 und 7,5. Nach den Hauptbeben wurden weitere 20 Nachbeben registriert.

Offiziellen Angaben zufolge kamen in Venezuela mindestens 32 Menschen ums Leben, mehr als 700 wurden verletzt. Zahlreiche Gebäude stürzten ein. Der Betrieb von Flughafen und Metro wurde ebenfalls eingestellt.

Der US Geological Survey gab bekannt, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte.

Am selben Tag um 03:30 Uhr Taschkent-Zeit wurde auch in der Nähe der japanischen Insel Honshu eine starke Erschütterung registriert. Zunächst wurde die Magnitude auf 6,9 geschätzt, nach weiteren Berechnungen wurde dieser Wert auf 7,2 korrigiert.

In Japan wurden vier Personen leicht verletzt. Der Eisenbahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt, eine Tsunami-Warnung wurde jedoch nicht herausgegeben.