Aufsehenerregender Rücktritt: Trumps engste Vertraute verlässt das Weiße Haus

·13·Welt
Aufsehenerregender Rücktritt: Trumps engste Vertraute verlässt das Weiße Haus

Auf der politischen Bühne der USA und in der Regierung des Weißen Hauses hat sich erneut eine wichtige und unerwartete Personalveränderung ereignet. Seit Donald Trump wieder zum Präsidenten gewählt worden war, hatte sie als seine Pressesprecherin gearbeitet und war zur jüngsten Pressesprecherin in der Geschichte des Weißen Hauses geworden Karoline Leavitt hat offiziell angekündigt, dass sie ihr Amt Ende August niederlegen wird.

Der Rücktritt, der nur drei Monate vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA erfolgt, sorgt in politischen Kreisen Washingtons für breite Diskussionen.

Donald TrumpsReaktion: „Sie wird nun meine wichtigste externe Beraterin“

US-Präsident Donald Trump bestätigte Karoline Leavitts Rücktritt auf seinem Truth Social -Account und dankte ihr für ihre effektive und selbstlose Arbeit im Weißen Haus.

„Karoline hat alles hervorragend gemacht, und ich bin für ihre Arbeit sehr dankbar. Künftig wird sie mehr Zeit ihrer Familie und ihren Kindern widmen. Gleichzeitig wird Leavitt eine meiner wichtigsten externen Beraterinnen und eine der einflussreichsten Stimmen innerhalb der Republikanischen Partei bleiben. Gemeinsam werden wir weiter daran arbeiten, bei den Zwischenwahlen einen entschiedenen Sieg zu erringen und der Geschichte zu trotzen“schrieb Donald Trump.

„Eine gute Mutter sein und unermüdlich im Weißen Haus arbeiten“: Was ist der wahre Grund für den Rücktritt?

In ihrer Erklärung dankte Karoline Leavitt Donald Trump und dem Weißen Haus für das große Vertrauen, das man ihr entgegengebracht habe. Sie betonte, dass die Tätigkeit in diesem Amt die größte Ehre und das unvergesslichste Abenteuer ihres Lebens gewesen sei.

Als Hauptgrund für ihren Rücktritt nannte sie ihre familiäre Situation. Es wurde bekannt, dass Leavitt im Mai dieses Jahres ein Kind bekommen hat:

„Pressesprecherin des Weißen Hauses zu sein, erfordert unermüdliche Arbeit, enorme Kraft und ständige Aufmerksamkeit. Nachdem ich im Mai ein Kind bekommen hatte, begannen sich Gedanken in meinem Kopf zu drehen, dass ich keine ‚perfekte Mutter‘ sein könne. Deshalb hielt ich es in dieser Lebensphase für richtig, meine gesamte Aufmerksamkeit meiner Familie und der Erziehung meines Kindes zu widmen“sagte Leavitt.

Karoline Leavitt galt in den Medien als eine der aktivsten, entschlossensten und einflussreichsten Verteidigerinnen von Trumps Ideen und der „MAGA“-Bewegung (Make America Great Again).

Eine Rücktrittswelle in der Trump-Regierung

Bemerkenswert ist, dass Leavitts Abgang nicht der einzige Rücktritt in Trumps Team ist. In den vergangenen Monaten haben mehrere hochrangige Beamte ihre Ämter in der Regierung des Präsidenten verlassen:

  • Ende Juni: US-Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste Tulsi Gabbard;

  • Im April: US-Justizministerin Pam Bondi;

  • Im März: Leiterin des Heimatschutzministeriums Kristi Noem schied aus ihrem Amt aus.

Während die Zwischenwahlen näher rücken, wird sich in den kommenden Tagen zeigen, wer die neue Pressesprecherin des Weißen Hauses wird und wie sich solche Veränderungen in Trumps Team auf den Wahlkampf auswirken.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

8-jähriger Junge fängt beim Angeln einen furchterregenden Raubfisch8-jähriger Junge fängt beim Angeln einen furchterregenden RaubfischHeute, 10:29Mexikanische Unternehmer stellen aus einem gewöhnlichen Kaktus „Leder“ her: Warum gerade Kaktus?Mexikanische Unternehmer stellen aus einem gewöhnlichen Kaktus „Leder“ her: Warum gerade Kaktus?Heute, 09:122,4 Millionen Mädchen in Afghanistan von Bildung ausgeschlossen: UNESCO warnt2,4 Millionen Mädchen in Afghanistan von Bildung ausgeschlossen: UNESCO warntHeute, 09:01Streit um Sitzplatz in Bishkeker Bus eskaliert zu einer SchlägereiStreit um Sitzplatz in Bishkeker Bus eskaliert zu einer SchlägereiHeute, 08:57Neue Regel für Gebetsrezitationen in Tadschikistan: Nun darf nicht mehr jeder die Zeremonie durchführenNeue Regel für Gebetsrezitationen in Tadschikistan: Nun darf nicht mehr jeder die Zeremonie durchführenHeute, 08:51Bewegender Moment: Ronaldo spricht Messi nach dem Tod seines Vaters Mut zuBewegender Moment: Ronaldo spricht Messi nach dem Tod seines Vaters Mut zuHeute, 00:03
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert