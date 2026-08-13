Aufsehenerregender Rücktritt: Trumps engste Vertraute verlässt das Weiße Haus

Auf der politischen Bühne der USA und in der Regierung des Weißen Hauses hat sich erneut eine wichtige und unerwartete Personalveränderung ereignet. Seit Donald Trump wieder zum Präsidenten gewählt worden war, hatte sie als seine Pressesprecherin gearbeitet und war zur jüngsten Pressesprecherin in der Geschichte des Weißen Hauses geworden Karoline Leavitt hat offiziell angekündigt, dass sie ihr Amt Ende August niederlegen wird.

Der Rücktritt, der nur drei Monate vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA erfolgt, sorgt in politischen Kreisen Washingtons für breite Diskussionen.

Donald TrumpsReaktion: „Sie wird nun meine wichtigste externe Beraterin“

US-Präsident Donald Trump bestätigte Karoline Leavitts Rücktritt auf seinem Truth Social -Account und dankte ihr für ihre effektive und selbstlose Arbeit im Weißen Haus.

„Karoline hat alles hervorragend gemacht, und ich bin für ihre Arbeit sehr dankbar. Künftig wird sie mehr Zeit ihrer Familie und ihren Kindern widmen. Gleichzeitig wird Leavitt eine meiner wichtigsten externen Beraterinnen und eine der einflussreichsten Stimmen innerhalb der Republikanischen Partei bleiben. Gemeinsam werden wir weiter daran arbeiten, bei den Zwischenwahlen einen entschiedenen Sieg zu erringen und der Geschichte zu trotzen“schrieb Donald Trump.

„Eine gute Mutter sein und unermüdlich im Weißen Haus arbeiten“: Was ist der wahre Grund für den Rücktritt?

In ihrer Erklärung dankte Karoline Leavitt Donald Trump und dem Weißen Haus für das große Vertrauen, das man ihr entgegengebracht habe. Sie betonte, dass die Tätigkeit in diesem Amt die größte Ehre und das unvergesslichste Abenteuer ihres Lebens gewesen sei.

Als Hauptgrund für ihren Rücktritt nannte sie ihre familiäre Situation. Es wurde bekannt, dass Leavitt im Mai dieses Jahres ein Kind bekommen hat:

„Pressesprecherin des Weißen Hauses zu sein, erfordert unermüdliche Arbeit, enorme Kraft und ständige Aufmerksamkeit. Nachdem ich im Mai ein Kind bekommen hatte, begannen sich Gedanken in meinem Kopf zu drehen, dass ich keine ‚perfekte Mutter‘ sein könne. Deshalb hielt ich es in dieser Lebensphase für richtig, meine gesamte Aufmerksamkeit meiner Familie und der Erziehung meines Kindes zu widmen“sagte Leavitt.

Karoline Leavitt galt in den Medien als eine der aktivsten, entschlossensten und einflussreichsten Verteidigerinnen von Trumps Ideen und der „MAGA“-Bewegung (Make America Great Again).

Eine Rücktrittswelle in der Trump-Regierung

Bemerkenswert ist, dass Leavitts Abgang nicht der einzige Rücktritt in Trumps Team ist. In den vergangenen Monaten haben mehrere hochrangige Beamte ihre Ämter in der Regierung des Präsidenten verlassen:

Ende Juni: US-Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste Tulsi Gabbard ;

Im April: US-Justizministerin Pam Bondi ;

Im März: Leiterin des Heimatschutzministeriums Kristi Noem schied aus ihrem Amt aus.

Während die Zwischenwahlen näher rücken, wird sich in den kommenden Tagen zeigen, wer die neue Pressesprecherin des Weißen Hauses wird und wie sich solche Veränderungen in Trumps Team auf den Wahlkampf auswirken.

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