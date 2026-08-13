Juventus Versucht, Zion Suzuki Auszuleihen

Der italienische Klub Juventus führt intensive Verhandlungen über eine Leihe des Torhüters Zion Suzuki, der voraussichtlich zu Paris Saint-Germain wechseln wird. Die Turiner wollen ihr Problem auf der Torhüterposition vor der neuen Saison schnell lösen und den japanischen Schlussmann sofort in die Serie A zurückholen. Das berichtet Goal.com berichtet .

Nach Informationen von Goal.com und La Gazzetta dello Sport hat Paris Saint-Germain eine Einigung über die Verpflichtung des Parma-Torhüters Zion Suzuki für eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro erzielt. Die Pariser sollen den Transfer bald offiziell bekannt geben. Juventus versucht jedoch, diese Situation für sich zu nutzen.

Der Turiner Klub, auch als Alte Dame bekannt, hat ein Angebot für die Leihe des 2002 geborenen Torhüters abgegeben. Demnach soll der Spieler bis zum Ende der laufenden Saison, genauer gesagt bis Juni, in Turin spielen. Juventus will damit die Torhüterposition schnell verstärken.

Die Position des Torhüters und die Entscheidung des Pariser Klubs

Zion Suzuki selbst hat positiv auf das Angebot von Juventus reagiert. Quellen zufolge ist der japanische Torhüter bereit, bis zum Saisonende nach Italien zurückzukehren und in der Serie A regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Er zeigte sich erfreut über die Möglichkeit, bei einem europäischen Spitzenklub zu spielen, und erklärte seine Bereitschaft zu dem Transfer.

Vorerst hängt alles von der endgültigen Entscheidung des Trainers von Paris Saint-Germain, Luis Enrique, und der Vereinsführung ab. Erst wenn die Pariser eine klare Entscheidung über die nahe Zukunft des Spielers getroffen haben, beginnen die detaillierten Verhandlungen über Vertragsbedingungen und die Aufteilung des Gehalts.

Entscheidende Stunden stehen bevor

Die Führung von Juventus setzt alles daran, den französischen Klub von einer Zustimmung zur Leihe zu überzeugen. Sollte Paris Saint-Germain positiv reagieren, müssen sich beide Vereine umgehend über die finanziellen Details einigen, darunter auch die Aufteilung des Gehalts des Spielers.

Der Turiner Klub möchte den Transfer so schnell wie möglich abschließen und Trainer Luciano Spalletti einen neuen Stammtorhüter präsentieren. Die Verhandlungen in den kommenden Tagen werden über das Schicksal dieser komplexen Transferoperation entscheiden.

Sollte die Einigung zeitnah erzielt werden, kann Zion Suzuki ins Training einsteigen und hat ausreichend Zeit, sich an den taktischen Stil der Mannschaft zu gewöhnen. Juventus trifft im ersten Ligaspiel auf Frosinone und möchte, dass der neue Torhüter für diese Partie bereit ist.