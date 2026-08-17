Starker Einfluss: Wie sieht Olena Selenskas „versteckte Rolle“ in der ukrainischen Regierung aus?

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Starker Einfluss: Wie sieht Olena Selenskas „versteckte Rolle“ in der ukrainischen Regierung aus?

Auf der ukrainischen politischen Bühne sind sensationelle Informationen über informelle Einflussmöglichkeiten aufgetaucht, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben. RBK-Ukraine berichtete unter Berufung auf Quellen in der Regierung und im Umfeld des Präsidenten, dass die First Lady Olena Selenska die wichtigen Entscheidungen und politischen Aussagen des Staatsoberhaupts erheblich beeinflussen kann.

Obwohl Olena Selenska nie direkt in offene politische Prozesse eingegriffen hat, darf das Ausmaß ihres Einflusses auf ihren Ehemann nicht unterschätzt werden.

„Goldenes Vetorecht“: Die Macht, eine Person oder eine Idee zu stoppen

Eine von der Publikation befragte Quelle beschrieb die derzeitige Rolle der First Lady wie folgt:

„Ich kann nicht genau sagen, in welchem Umfang die First Lady eine neue Initiative vorantreiben kann, aber sie kann jede unerwünschte Person oder negative Idee blockieren. Sie verfügt, wenn man es so ausdrückt, über ein echtes ‚goldenes Vetorecht‘.“.

Den Informationen zufolge berücksichtigt Wolodymyr Selenskyj in vielen schwierigen Situationen die Meinung seiner Frau und trifft Entscheidungen unter ihrem ständigen psychologischen und moralischen Einfluss.

Eine ausgleichende Kraft für den Präsidenten und Personalfragen

Quellen betonen, dass Selenska nicht direkt an Palastintrigen oder politischen Spielen beteiligt ist, aber bei den Karrieren bestimmter Personen zu einer wichtigen Figur werden kann:

  • Das Schicksal von Amtsträgern: Sie kann indirekt beeinflussen, ob ein bestimmter Amtsträger oder Politiker in höhere Positionen aufsteigt oder im Gegenteil aus dem Team entfernt wird;

  • Emotionales und psychologisches Gleichgewicht: „Sie hält den Präsidenten im Gleichgewicht – jedenfalls so weit, wie man ihn überhaupt im Gleichgewicht halten kann“, fügt die Quelle hinzu.

Olena Selenskas informeller Status zeigt, dass die First Lady in den höchsten Machtkreisen der Ukraine nicht nur protokollarische Aufgaben erfüllt, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der Staatsführung ist.

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Olena SelenskaUkraineRegierungPolitischer EinflussFirst Lady
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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