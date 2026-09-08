Familie in Indien äscherte ihren Sohn ein, nur um ihn später lebend im Gefängnis zu finden

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Familie in Indien äscherte ihren Sohn ein, nur um ihn später lebend im Gefängnis zu finden

Für eine Familie in Indien ereignete sich ein unerwartetes Ereignis. Die Angehörigen glaubten, der 35-jährige Ravi Kumar sei verstorben, und ließen seinen Körper einäschern. Doch einige Wochen später stellte sich heraus, dass Ravi am Leben war und im Gefängnis festgehalten wurde.

Ravi am 5. August in Indien verschwand aus seinem Zuhause. Seine besorgte Familie meldete dies der Polizei. Später zeigten ihnen die Beamten Fotos einer stark verwesten Leiche, die in einem Sumpfgebiet gefunden worden war.

Obwohl das Gesicht der Leiche bis zur Unkenntlichkeit entstellt war, identifizierten die Familienmitglieder ihn anhand seiner Kleidung und hielten ihn für Ravi. Sein Bruder Amandeep sagte: „Obwohl sein Gesicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt war, haben wir ihn an seiner Kleidung erkannt“ sagte er.

Daraufhin äscherte die Familie den Körper am 13. August ein. Am 15. August fand in der Stadt Kapurthala im Bundesstaat Punjab eine Gedenkfeier zu seinen Ehren statt.

Am 2. September erhielt die Familie jedoch einen Anruf aus dem Zentralgefängnis von Kapurthala. Die Beamten teilten mit, dass Ravi am Leben sei und bereits an dem Tag, an dem er als vermisst gemeldet wurde, ins Gefängnis eingeliefert worden war.

Amandeep sagte, die Familie sei von dieser Nachricht gleichzeitig schockiert und erleichtert gewesen.

Ravi selbst gab an, dass er am 5. August von der Polizei aufgegriffen wurde, weil er ziellos auf der Straße herumlief, und am selben Abend ins Gefängnis gebracht wurde. Ein hochrangiger Polizeibeamter sagte, er sei wegen kautionierbarer Straftaten festgenommen worden.

Da niemand kam, um die Kaution zu hinterlegen, kontaktierten die Gefängnisbeamten seine Familie. Verwandte aus dem Dorf Kadupur gingen am nächsten Tag zum Gefängnis und bestätigten, dass es sich bei dem Häftling tatsächlich um Ravi Kumar handelte.

Nun stellt sich der Polizei eine weitere mysteriöse Frage: Wessen Leiche hat die Familie eigentlich eingeäschert?

Polizeisprecher DSP Shital Singh erklärte, dass die Ermittler derzeit an der Identifizierung der Leiche arbeiten. Es liegen weder Vermisstenmeldungen noch Hinweise vor, die zu der Leiche passen.

Er sagte, dass zum jetzigen Zeitpunkt kein DNA-Test möglich sei. Daher analysieren Experten andere technische Beweise, einschließlich der Mobilfunkdaten (Cell Tower Dump) aus dem Sumpfgebiet von Kanjli.

Die Polizei kündigte an, auch Ravis Familienmitglieder im Rahmen der Ermittlungen zu befragen. Die Untersuchung zur Identifizierung der Leiche dauert an.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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