Xiaomi präsentiert das neue faltbare Smartphone Xiaomi 18 Fold

Xiaomi hat einen weiteren bedeutenden Schritt unter den Marktführern der Technologiebranche gemacht und offiziell den Verkaufsstart seines neuen faltbaren Geräts, des Xiaomi 18 Fold, bekannt gegeben, womit es Apple überholt. Die Präsentation dieses Geräts hat eine neue Wettbewerbsphase auf dem Smartphone-Markt eingeleitet, da erwartet wird, dass Apple sein erstes faltbares Gadget erst Ende Oktober auf den Markt bringt. Laut ixbt.com liegt der Startpreis des neuen Flaggschiffs auf dem chinesischen Markt bei 11.000 Yuan. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Dieses Smartphone zeichnet sich durch seine technologisch reiche Ausstattung und fortschrittliche Lösungen aus. Insbesondere ist das Xiaomi 18 Fold das erste Gerät auf dem Markt, das mit dem neuen Xring O3 Chip ausgestattet ist. Unternehmensvertreter Lu Weibing betonte, dass dieser Prozessor der erste auf AI spezialisierte Flaggschiff-Prozessor der Geschichte ist, der in AnTuTu-Benchmark-Tests die 5-Millionen-Punkte-Marke überschritten hat.

Robuste Konstruktion und modernes Display

Die Hersteller haben besonderes Augenmerk auf die Langlebigkeit gelegt, den empfindlichsten Punkt faltbarer Geräte. Das externe Display hat eine komfortable Größe von 5,38 Zoll und bietet maximalen Bedienkomfort. Um die Zuverlässigkeit der Konstruktion zu erhöhen, haben Experten einen neuen Scharniermechanismus namens Xiaomi Dragon-Bone sowie doppellagiges, ultradünnes UTG-Glas implementiert.

Das Erscheinungsbild des Smartphones beeindruckt nicht nur durch seine Kompaktheit, sondern auch durch seine rekordverdächtige Dünnheit. Die gesamte Gehäusedicke beträgt nur 5 mm, was es zu einer der fortschrittlichsten technischen Errungenschaften seiner Klasse macht. Die Integration hoher Leistung und eines Akkus mit großer Kapazität in ein so dünnes Gehäuse war ein bedeutender Durchbruch für die Ingenieure.

Optik und Leistungsmerkmale

Für Fotografie-Enthusiasten bietet das Xiaomi 18 Fold ernsthafte Möglichkeiten. Das Hauptkameramodul des Geräts wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Unternehmen Leica entwickelt. Der Hauptsensor verfügt über eine enorme Auflösung von 200 MP, was für Bildschärfe und Detailreichtum sorgt. Das System wird zudem durch ein periskopisches Teleobjektiv ergänzt, das einen 3,5-fachen optischen Zoom bietet.

Auch die Frage der autonomen Laufzeit wurde auf hohem Niveau gelöst. Der verwendete Xiaomi Jinshajiang-Akku hat eine Kapazität von 6000 mAh und einen Siliziumanteil von 20 Prozent. Dies ermöglicht eine lange Akkulaufzeit in einem kompakten und dünnen Gehäuse und bietet den Benutzern genügend Reserven, um tägliche Aufgaben problemlos zu bewältigen.