„Ich brauchte nicht dein Konzert, ich brauchte dich“ — Meghan Markle ist tief enttäuscht von Beyoncé

Ein unerwarteter und lauter Skandal ist in der Welt des Showbusiness und der High Society ausgebrochen. Nach sechs Jahren in den USA und ihrer Rückkehr nach Großbritannien mit Prinz Harry ist die Herzogin von Sussex, Meghan Markle, tief von Pop-Königin Beyoncé enttäuscht. Laut der britischen The Voice Zeitung hat die Sängerin, obwohl sie mit ihrem Ehemann Jay-Z in London war, ein persönliches Treffen mit Meghan Markle abgelehnt. Diese Kälte zwischen Stars, die sich zuvor offen als Freundinnen bezeichneten, sorgte für Aufsehen. Was hatte Meghan von Beyoncé erwartet, welche Geheimnisse enthüllte der Podcast-Host Rob Shuter („Naughty But Nice“) und wie war ihre Beziehung früher? Am Ende des Artikels beleuchten wir die Hintergründe: Warum Meghans Stolz so verletzt wurde und wie es um die Zukunft der Verbindung zwischen den beiden Promi-Familien steht.

Absage des Treffens in London: „Sie fand nicht einmal Zeit für eine Tasse Tee“

Laut Insider-Informationen von Rob Shuter hatte Meghan Markle große Hoffnungen auf den Besuch des Paares in Großbritannien gesetzt:

Großartige Konzerte in London: Rapper Jay-Z (Shawn Carter) gab am 4. und 5. September zwei große Konzerte im Londoner Tottenham Hotspur Stadion, während Beyoncé ihren Mann aus der VIP-Loge unterstützte (die Sängerin wurde von der Bühne aus zu ihrem 45. Geburtstag beglückwünscht);

Zerschlagene Hoffnungen: Meghan Markle plante, an den Tagen zwischen den Konzerten gemeinsam mit Prinz Harry in informeller, privater Atmosphäre mit Beyoncé und Jay-Z zu Mittag zu essen oder Tee zu trinken;

Offene Missachtung: Obwohl die Sängerin mehrere Tage in London war, nahm sie sich keine Minute Zeit für die Herzogin; es kam zu keinem Treffen.

„Meghan erwartete keinen roten Teppich, aber sie war sich zu 100 Prozent sicher, dass sie sich auf eine Tasse Tee oder ein Mittagessen treffen würden. Dass nichts passierte, hat ihren Stolz tief verletzt. Sie hätte niemals mit einer solchen Kälte und Missachtung von Beyoncé gerechnet“, betonte Rob Shuter.

„Meine Prinzessin“: Geschichte einer Freundschaft und frühere herzliche Gesten

Der Grund für die tiefe Kränkung der Herzogin liegt in ihrer früheren engen Beziehung:

Erstes Treffen und aufsehenerregendes Kompliment: Die Paare trafen sich erstmals 2019 bei der Londoner Premiere von „Der König der Löwen“; damals, noch vor ihrem Austritt aus dem Königshaus, wurde Meghan von Beyoncé herzlich umarmt und als „Meine Prinzessin“ bezeichnet, obwohl sie offiziell keinen solchen Titel trug;

Besuche bei Konzerten in den USA: Die Sussexes besuchten 2023 Beyoncés „Renaissance“-Tour im SoFi-Stadion in Los Angeles und letztes Jahr die Kalifornien-Show von „Cowboy Carter“;

Nicht als Fan, sondern als Freundin: Laut einem Zitat von IBT sah sich Meghan nicht als einfacher Konzertgast, sondern als gleichwertige enge Freundin von Beyoncé.

Ein schwerer Schlag für Meghan Markles Stolz

Die wichtigste Frage, die viele Fans und Medien beschäftigt, ist, warum Beyoncé, die einst Respekt zeigte, Meghan Markle nun nicht mehr treffen möchte. Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass Meghan und Harry nach ihrem Austritt aus dem Königshaus ihren früheren Einfluss und ihr Ansehen in Hollywood und bei US-Stars deutlich verloren haben. Wirtschaftsmagnaten wie Beyoncé und Jay-Z versuchen, ihren Ruf von übermäßigen Medienskandalen fernzuhalten. Für Meghan war Beyoncés Besuch in London und die Ignoranz gegenüber ihrem Treffen ein großer psychologischer Schlag: Die Pop-Königin hat deutlich gezeigt, dass die Herzogin nicht mehr zu ihrem Kommunikationskreis gehört und die Freundschaft der Vergangenheit angehört.

Glauben Sie, dass Beyoncés Absage an Meghan Markle an vollen Terminkalendern liegt, oder ist es der Beweis, dass ehemalige Royals für US-Stars nicht mehr interessant sind? Ist Meghans Enttäuschung berechtigt? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diese Analyse des unerwarteten Skandals mit Ihren Freunden!