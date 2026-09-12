Franco Mastantuono bricht den Rekord von Lionel Messi

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Franco Mastantuono bricht den Rekord von Lionel Messi

Das junge Talent Franco Mastantuono, derzeit von Real Madrid ausgeliehen, ist der jüngste Argentinier, der in einer der fünf europäischen Top-Ligen einen Hattrick erzielt hat. Er vollbrachte diese historische Leistung mit drei Toren für die Fiorentina gegen Venezia in der Serie A und übertraf damit den Rekord seines Landsmanns Lionel Messi. Dieser Sieg brachte der Fiorentina die ersten Punkte der Saison, berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Goal.com begann die Partie gut für die Gastgeber. Akor Adams eröffnete in der 22. Minute den Torreigen für Venezia, vorbereitet durch den amerikanischen Mittelfeldspieler Gianluca Busio. Danach begann die Show von Franco Mastantuono, der dreimal traf und das Spiel zugunsten seines Teams entschied.

Historischer Rekord und Spieldetails

Franco Mastantuono startete mit seinen drei Toren glänzend in die Serie-A-Saison. Er stellte diesen Rekord im Alter von nur 19 Jahren und 28 Tagen auf. Damit ist er genau 231 Tage jünger als Lionel Messi, als dieser im März 2007 seinen ersten Hattrick für den FC Barcelona gegen Real Madrid erzielte.

Der talentierte offensive Mittelfeldspieler drehte das Spiel, indem er Mitte der ersten Halbzeit innerhalb von nur einer Minute und achtunddreißig Sekunden zwei Tore erzielte. Sechs Minuten vor Spielende komplettierte er seinen Hattrick. Dieser Erfolg machte ihn zudem zum jüngsten Spieler der Fiorentina-Geschichte, der in einem Spiel mehrfach traf.

Ein strahlender Zukunftsstar

Diese herausragende Leistung zeigt, dass der Spieler, der als eines der größten Talente des Weltfußballs gilt, zu seiner Bestform zurückfindet. Franco Mastantuono gab sein Profidebüt bei River Plate bereits im Alter von 16 Jahren. Im Sommer 2025 setzte sich Real Madrid im Werben gegen Paris Saint-Germain durch und stattete ihn mit einem Sechsjahresvertrag aus.

Darüber hinaus wurde der Spieler im selben Monat zum jüngsten Akteur, der jemals für die argentinische Nationalmannschaft auflief. Der 4:2-Sieg gegen Venezia verhalf der Fiorentina zum Sprung auf den 15. Tabellenplatz der Serie A. Dieser wichtige Auswärtserfolg wird dem Team zweifellos Rückenwind für die kommenden Aufgaben geben.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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