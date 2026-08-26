In Großbritannien begleicht ein Enkel die 116 Jahre alte Schuld seines Großvaters

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In Großbritannien begleicht ein Enkel die 116 Jahre alte Schuld seines Großvaters

In Großbritannien wurden zwei Bücher, die vor über einem Jahrhundert ausgeliehen wurden, nach 116 Jahrenwieder an ihren Ursprungsort zurückgebracht. Dieses ungewöhnliche Ereignis ist mit einer langen Reise der Bücher und einer bemerkenswerten Familiengeschichte verbunden.

Laut Conwy Libraries hat kürzlich O'Sullivan die Bibliothek in Llanrwst besucht, um zwei Bücher abzugeben. Es stellte sich heraus, dass sein Großvater, Walter Griffith Owen, diese im Jahr 1910 aus der damaligen öffentlichen Bibliothek und dem Lesesaal von Llanrwst ausgeliehen hatte.

Für das Bibliothekspersonal war die Rückgabe der Bücher kein Routinefall, sondern ein unvergessliches Ereignis. Sie betrachteten es als eine besondere Ehre, die 116 Jahre alten Bücher wieder in den Händen zu halten und durch sie die außergewöhnliche Geschichte der Familie zu erfahren.

Es ist bekannt, dass Walter Griffith Owen in beiden Weltkriegen gedient hat. Während des Zweiten Weltkriegs war er in der Region Conwy stationiert.

Die Rückgabe der Bücher nach so vielen Jahren löste in den sozialen Medien großes Interesse aus. Viele Nutzer lobten O'Sullivan dafür, dass er die Bücher seines Großvaters zurückgebracht hat.

Insbesondere seine Ehrlichkeit und sein Respekt vor dem Erhalt des Familienerbes wurden von den Nutzern sehr geschätzt. So kehrten zwei einfache Bücher, die 1910 ausgeliehen wurden, nach 116 Jahren Geschichte an ihren Bestimmungsort zurück.

GroßbritannienBibliothekGeschichteFamilienerbeBücher
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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