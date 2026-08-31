Tokajew unterzeichnet neues Dekret: Name des Premierministers von Kasachstan bekannt gegeben

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Tokajew unterzeichnet neues Dekret: Name des Premierministers von Kasachstan bekannt gegeben

Die grundlegende politische Entscheidung über die Führung der Regierung in der Republik Kasachstan wurde getroffen. Durch das entsprechende Dekret von Präsident Kassym-Jomart Tokajew wurde Oljas Bektewow erneut zum Premierminister des Landes ernannt. Dies wurde vom Pressedienst des Staatsoberhauptes der Republik Kasachstan offiziell bekannt gegeben.

Vor dieser offiziellen Entscheidung traf sich das Staatsoberhaupt beim Kurultai mit den Führern der politischen Parteien, schlug die Kandidatur von Oljas Bektewow für den Regierungsvorsitz vor, und die Vertreter des Parlaments stimmten einstimmig zu.

Oljas Bektewow: Der Weg vom Korruptionsbekämpfer zum Premierminister

Die politische Karriere und die wichtigen Positionen des Regierungschefs von Kasachstan:

  • Erster Amtsantritt als Regierungschef: Oljas Bektewow wurde erstmals im Februar 2024 zum Premierminister von Kasachstan ernannt;

  • Leitung der Präsidialverwaltung: Bevor er Regierungschef wurde, leitete er ab April 2023 die Verwaltung des Präsidenten der Republik Kasachstan;

  • Tätigkeit der Antikorruptionsbehörde: Ab Februar 2022 war Bektewow effektiv als Vorsitzender der Antikorruptionsbehörde des Landes tätig.

Eine neue Phase und strategische Aufgaben für die Regierung

Das von Tokajew entgegengebrachte hohe Vertrauen zielt darauf ab, die Kontinuität in der Wirtschafts- und Sozialpolitik Kasachstans zu gewährleisten:

  • Stabilität der Wirtschaftsreformen: Das von Bektewow geführte aktualisierte Ministerkabinett steht vor wichtigen Anforderungen zur Diversifizierung der Wirtschaft des Landes und zur Stärkung des Investitionsklimas;

  • Unterstützung durch das Parlament: Die Unterstützung des Kurultai ermöglicht es dem neuen Exekutivorgan, große staatliche Programme ungehindert umzusetzen.

KasachstanTokajewBektewowPolitikRegierung
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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