In einem Spiel der AFC Champions League erlitt der saudi-arabische Verein Al-Nassr eine herbe 4:0-Niederlage gegen den VAE-Klub Al-Ain. Dieses Ergebnis beeinträchtigte den Turnierverlauf des Teams erheblich und sorgte auf der Pressekonferenz für hitzige Diskussionen. Insbesondere Cheftrainer Ange Postecoglou reagierte wütend auf die Fragen eines Journalisten und verteidigte seinen Kapitän Cristiano Ronaldo vehement. Dies berichtet Goal.com. berichtet.

Nach Informationen von ESPN war die Niederlage eines der schwersten Ergebnisse für Al-Nassr in den letzten Jahren. Daher wurden berechtigte Fragen zur Vorbereitung des Teams und zum Nutzen des Star-Stürmers auf dem Platz gestellt. Der Trainer ließ die Kritik jedoch nicht auf sich sitzen und verteidigte sofort sein Team und seinen Schlüsselspieler.

Übernimmt die volle Verantwortung für die Niederlage

Als Journalisten auf der Pressekonferenz nach der Vorbereitung des Teams und dem mangelnden Einfluss von Cristiano Ronaldo auf das Spiel fragten, reagierte Ange Postecoglou scharf. Der Trainer erklärte, dass er die volle Verantwortung für das Ergebnis übernehme, wies jedoch Zweifel an der Vorbereitung des Teams und dem Einsatz der Spieler entschieden zurück.

„Sie sagen, das Team war nicht gut vorbereitet, aber Sie waren selbst dabei“, sagte Postecoglou an den Journalisten gewandt. Der Trainer forderte dazu auf, Behauptungen, die nicht der Realität entsprächen, fallen zu lassen, und betonte, dass er bereit sei, eigene Fehler zuzugeben, aber keine Angriffe auf den Vorbereitungsprozess dulde.

Ronaldos Beitrag und der Charakter des Teams

Postecoglou war besonders verärgert über die Behauptungen, der portugiesische Star habe dem Team in keiner Weise geholfen. Der Trainer erinnerte daran, dass der Stürmer trotz Einschränkungen in der Saisonvorbereitung bereits wichtige Tore für das Team erzielt habe. Ihm zufolge hat Cristiano Ronaldo trotz begrenzter Vorbereitung bereits drei Tore erzielt.

Der Trainer betonte ausdrücklich, dass die Spieler auf dem Platz alles gäben und ihr Charakter auf einem hohen Niveau sei. „Die Verantwortung liegt allein bei mir. Aber man sollte solche Dinge nicht über eine Person sagen, die für alle ein Vorbild ist“, fügte der Trainer auf der Pressekonferenz hinzu.