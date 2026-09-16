500 Millionen Euro und ein ungeöffneter Brief: Das Jahrhundertgeheimnis um Inters Versuch, Messi zu verpflichten

Eines der spektakulärsten und unglaublichsten Transfergeheimnisse der Fußballgeschichte wurde endlich gelüftet. Der ehemalige Präsident des italienischen Klubs Inter Mailand, der bekannte Milliardär Massimo Moratti, gab zu, dass er 2012 versuchte, die lebende Legende des FC Barcelona, Lionel Messi, mit einem beispiellosen Risiko nach Italien zu locken. In einer Stellungnahme gegenüber der renommierten Zeitung „Sport.es“ enthüllte Moratti, dass er eine für damalige Verhältnisse unvorstellbare astronomische Summe von 500 Millionen Euro geboten hatte. Der Vereinsboss schickte seinen Vizepräsidenten sogar mit einem Sonderflug nach Barcelona, um das offizielle Angebot zu unterbreiten und Verhandlungen zu führen.

Doch das argentinische Genie öffnete den Brief mit dem offiziellen Angebot nicht einmal und lehnte sofort ab, ohne sich für die Details zu interessieren. Moratti erinnerte sich später daran, dass er Messi persönlich telefonisch kontaktierte und die kühle, aber loyale Antwort des Stürmers hörte: „Ich schätze Ihr Interesse, aber ich möchte meine Karriere ausschließlich beim FC Barcelona beenden.“ Wie viel von den 500 Millionen Euro, die Messi 2012 angeboten wurden, war Ablösesumme und wie viel Gehalt? Warum konnte das Geld das argentinische Genie nicht locken und wie hätte sich die Fußballgeschichte verändert, wenn dieser Transfer stattgefunden hätte?

„Ein unglaubliches Risiko“: Morattis 500-Millionen-Euro-Angebot

Die Details des weltbewegenden Schritts des Mailänder Klubbesitzers:

Beispiellose 500 Millionen: Im Jahr 2012, als Messi mit 91 Toren in einem Kalenderjahr einen Weltrekord aufstellte und sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere befand, bereitete Moratti das größte finanzielle Angebot der Fußballgeschichte vor;

Sonderbotschafter in Barcelona: Um die Verhandlungen persönlich zu überwachen und eine Einigung zu erzielen, flog der Vizepräsident von Inter mit den offiziellen Dokumenten direkt in die katalanische Hauptstadt;

Der ungeöffnete Brief: Leo weigerte sich sogar, die finanziellen Bedingungen des Angebots zu prüfen, und lehnte den Brief ab, ohne ihn zu öffnen, da er sich als einen Spieler betrachtete, den kein Verein kaufen kann und der unverkäuflich ist.

„Ich möchte meine Karriere hier beenden“: Messis persönliche Antwort

Die Wahrheiten aus Massimo Morattis direktem Dialog mit Leo:

Persönlicher Anruf: Moratti gab nicht auf und schaffte es, den Fußballstar direkt zu kontaktieren;

Loyalität steht über Geld: Messi zollte dem italienischen Funktionär Respekt, blieb aber bei seiner festen Haltung: „Ich schätze Ihr Interesse, aber ich möchte meine gesamte Karriere nur beim FC Barcelona beenden“;

Morattis Geständnis: „Ich verstand die Situation, aber ich versuchte, ihn mit Geld zu locken – was absolut nicht funktionierte. Das waren seine einfachen und festen Worte“, erinnert sich der ehemalige Präsident bedauernd.

Wenn Messi nach Italien gewechselt wäre: Wie hätte sich der Fußball verändert?

Die potenziellen historischen Auswirkungen dieses Transferszenarios:

Cristiano Ronaldo und die Verlagerung des Duells: Wäre Messi 2012 zu einem Giganten der Serie A gewechselt, hätte sich die Rivalität mit Ronaldo, der einige Jahre später nach Italien ging, nicht in Spanien, sondern auf der Apenninen-Halbinsel fortgesetzt;

Inters neue Hegemonie: Der Mailänder Klub, der nach dem Abgang von José Mourinho in eine Krise geraten war, hätte dank des Messi-Faktors für einige weitere Jahre eine unüberwindbare Macht im europäischen Fußball werden können;

Der Wandel der Ära des FC Barcelona: Der katalanische Klub, der ohne Messi zurückgeblieben wäre, hätte möglicherweise die Triumphe in La Liga und den Gewinn der Champions League 2015 verpasst.

Lionel Messis Ablehnung eines halben Milliarden-Euro-Angebots im Jahr 2012, ohne es überhaupt zu prüfen, bleibt ein Beispiel des Jahrhunderts, das zeigt, dass wahre sportliche Ehre und unendliche Loyalität gegenüber einem Verein über jedem Reichtum stehen.

Glauben Sie, dass Lionel Messis Karriere noch glänzender gewesen wäre, wenn er 2012 das 500-Millionen-Euro-Angebot von Inter angenommen und nach Italien gewechselt wäre, oder hat er mit seinem Verbleib beim FC Barcelona die historisch richtige Entscheidung getroffen? Wie bewerten Sie diese Entscheidung von Messi, die bewies, dass Geld nicht immer alles lösen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der spektakulärsten Hintergründe der Fußballgeschichte mit allen Fußballfans und Messi-Anhängern!