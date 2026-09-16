Ein wichtiger Punkt aus Bahrain: Nasaf startet in die AFC Champions League 2 bei Al-Khaldiya

Die neue Saison der AFC Champions League 2 hat offiziell begonnen, und der usbekische Vertreter Nasaf aus Qarshi startete mit einem schwierigen Auswärtsspiel in das prestigeträchtige kontinentale Klubturnier. Im Rahmen des 1. Spieltags der Gruppe A gastierten die „Drachen“ beim bahrainischen Meister Al-Khaldiya. In einem hart umkämpften 90-minütigen Spiel in Riffa hielten sie ihr Tor sauber. Obwohl beide Seiten einen offenen und intensiven Fußball zeigten und eine Reihe gefährlicher Situationen kreierten, fielen keine Tore, und das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden.

Ruziqul Berdiyev und seine Schützlinge sicherten sich den ersten wichtigen Punkt im Wettbewerb, indem sie trotz der schwierigen klimatischen Bedingungen und der erfahrenen ausländischen Legionäre des Gegners eine monolithische Abwehrleistung zeigten. Dieses Remis wird angesichts des Auswärtsfaktors als positives Ergebnis für das Team aus Qarshi gewertet, da nun ein wichtiges Heimspiel ansteht: Am 14. Oktober empfängt Nasaf im Stadion von Qarshi den bekannten Verein Al-Wahda aus den VAE.

Was fehlte den „Drachen“ zum Sieg im Duell in Bahrain, welche Heldentaten vollbrachten Abduvohid Nematov und die Abwehrreihe, und wie wird das kommende Aufeinandertreffen gegen Al-Wahda in Qarshi den Ausgang der Gruppe beeinflussen?

„Duell in Riffa“: Ein 0:0-Auswärtsremis

Details zum Spiel des 1. Spieltags der AFC Champions League 2, Gruppe A:

Druck auf dem Platz und ein 0:0: Obwohl der Gastgeber Al-Khaldiya alles daran setzte, vor heimischem Publikum zu gewinnen, neutralisierte Nasaf die gegnerischen Bemühungen durch eine disziplinierte Defensive und gefährliche Konter.

Weiße Weste: Die von Nationaltorhüter Abduvohid Nematov angeführte Abwehrmauer wehrte die gefährlichen Standards und Schüsse der Gastgeber ab und beendete das Spiel ohne Gegentor.

Erster Punktgewinn: Dieser eine Punkt aus der Ferne bietet Nasaf eine gute strategische Ausgangslage in der Tabelle für das Weiterkommen aus der Gruppe.

Nächstes Ziel — Qarshi: Ruziqul Berdiyev und sein Team bestreiten das nächste Spiel am 14. Oktober zu Hause gegen den VAE-Giganten Al-Wahda.

Die Teams auf dem Platz: Startaufstellungen

Spielprotokoll und die eingesetzten Kräfte:

Nasaf (Usbekistan): Abduvohid Nematov, Alibek Davronov, Akrom Komilov, G‘olib G‘aybullayev, Adenis Shala, Zafarmurod Abdurahmatov, Sharof Muhiddinov, Oybek Rustamov, Umar Eshmurodov, Abbos G‘ulomov, Bobur Abduxoliqov;

Al-Khaldiya (Bahrain): Al-Gharabli, Odil, Buhra, Bumessous, Drozdek, Moreira, Masvanganyi, Mendy, Sabbar, Shili, Velkovski;

Widerstand der Legionäre: Die einheimischen Verteidiger von Nasaf spielten mit hoher Disziplin gegen erfahrene Spieler wie Velkovski, Moreira und Masvanganyi, die für den bahrainischen Klub aufliefen.

Ausblick auf Gruppe A: Das bevorstehende Duell gegen Al-Wahda

Expertenanalysieren den Start:

Der Wert des Auswärtsremis: In asiatischen Pokalwettbewerben auf dem Boden arabischer Staaten zu punkten, ist immer eine schwierige Aufgabe; in diesem Sinne unterstrich das Remis in Riffa das Potenzial von Nasaf.

Defizite im Angriff: Dass kein Tor erzielt wurde, zeigt, dass das Team noch an der Chancenverwertung und dem Abschluss arbeiten muss und Bobur Abduxoliqov von seinen Mitspielern besser in Szene gesetzt werden muss.

14. Oktober — Die entscheidende Prüfung: Das Spiel des 2. Spieltags gegen Al-Wahda aus den Emiraten in Qarshi wird voraussichtlich zum Schlüsselspiel um den Gruppensieg und das Ticket für die K.o.-Phase.

Der Klub aus Qarshi, der mit einem Punkt aus Bahrain zurückkehrt, hat gezeigt, dass er in der Lage ist, in der AFC Champions League 2 weit zu kommen und den Ruf des Landes auf kontinentaler Ebene zu stärken.

Ist das 0:0 in Bahrain Ihrer Meinung nach ein gelungener Start für Nasaf oder hat das Team den Sieg aus der Hand gegeben? Welches Ergebnis und welche Leistung erwarten Sie von den „Drachen“ im Spiel gegen Al-Wahda am 14. Oktober in Qarshi? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über den wichtigen Erfolg des usbekischen Fußballs auf internationaler Bühne mit allen Nasaf-Fans und Fußballbegeisterten!