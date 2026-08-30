Die schnellste Achterbahn der Welt ist in Saudi-Arabien in Betrieb (Video)

In Saudi-Arabien wurde die Attraktion Falcon's Flight in Betrieb genommen. Sie gilt als eine der extremsten und beeindruckendsten Attraktionen der Welt. Die Attraktion befindet sich im Six Flags Qiddiya City Freizeitpark und wurde für diejenigen geschaffen, die stärkere Gefühle als bei gewöhnlichen Achterbahnen suchen.

Der Zug der Attraktionbewegt sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 250 Kilometern pro Stunde. Er befördert die Passagiere auf eine Höhe von 160 Metern und lässt sie anschließend mit hoher Geschwindigkeit in die Tiefe stürzen. Die Gesamtlänge der Strecke beträgt über 4 Kilometer und ein Teil der Route führt an riesigen Felsen vorbei. Dies vermittelt den Passagieren den Eindruck, als würden sie tatsächlich fliegen.

Falcon's Flight ist keine gewöhnliche Attraktion, sondern ein extremes Erlebnis, das den Mut auf die Probe stellt. Bei dieser Geschwindigkeit hat man das Gefühl, nicht auf Schienen zu fahren, sondern über die Wüste zu fliegen.