Hund verteidigt Besitzer in Kolumbien gegen Räuber

In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá versuchten zwei Räuber auf einem Motorrad, einen Mann auf der Straße zu überfallen. Doch der Hund des Opfers griff ein und vereitelte den Plan der Kriminellen. Dies berichtete Infobae.

Der Vorfall soll sich am 9. September im Stadtteil Primero de Mayo ereignet haben. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie zwei Personen auf einem Motorrad ankommen, einer von ihnen absteigt und sich dem Mann nähert. Der Angreifer bedrohte ihn mit einem Messer und forderte sein Mobiltelefon.

In diesem Moment kehrte der Hund des Opfers, der ein Stück vorauslief, um und stürzte sich auf den Angreifer. Im Video ist zu sehen, wie das Tier den Verdächtigen beißt und ihn zum Rückzug zwingt.

Nach dem Eingreifen des Hundes rannte der Angreifer zu dem Motorrad, auf dem sein Komplize wartete. Die beiden Verdächtigen flohen vom Tatort.

Das Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Netzwerken und löste unter den Nutzern lebhafte Diskussionen aus.